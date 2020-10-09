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Gündem Sınır kapısı kapatıldı! Ermenilerden Türklere çirkin saldırı
Gündem

Sınır kapısı kapatıldı! Ermenilerden Türklere çirkin saldırı

Gürcistan'da Ermeni köylerinden geçen Türk TIR'larına saldırılar başlaması üzerine Aktaş Sınır Kapısı kapatıldı. Araçlar Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na yöneldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:24:00 -
Sınır kapısı kapatıldı! Ermenilerden Türklere çirkin saldırı

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Gürcistan'a açılan Aktaş Sınır Kapısı'ndan ülkeye giren Türk plakalı TIR'lara yönelik Ermeni köylerinde saldırılar başladı. TIR'ları taşlayanların, sürücüleri tehdit etmeye başladığı öne sürüldü. Bu gelişme üzerine Aktaş Sınır Kapısı kapatılınca TIR'lar, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na yöneldi. Yoğunluğun oluştuğu kapıda 15 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

"2 gündür sırada bekliyorum"

Gürcistan'a geçmek için bekleyen TIR sürücüsü Recep Kılıçarslan, "2 gündür sırada bekliyorum, kaç gün daha bekleyeceğim bilmiyorum. Aktaş Sınır Kapısı'ndan geçen arkadaşlarımızın araçlarına bazı Ermeni köylerinde saldırılar oldu. O kapının kapanması ile bütün araçlar Sarp´a yöneldi. Burada yığılma var. 2 gündür sıradayım daha 5 kilometre gelemedim, kaç gün sürer siz düşünün" dedi.

"TIR'lar taşlanıyor"

TIR sürücüsü Selim Ekşi de "Arkadaşların anlattığına göre kapıyı geçtikten sonra Gürcistan'da Ermeni köyleri var, TIR'lar buralardan geçerken taşlanıyor. O kapı geçici olarak kapanınca şimdi buraya yöneldik. Yığılma ondan dolayı oldu" diye konuştu.

"Lojistikte yüzde 30 artış yaşandı"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Ardahan'daki Aktaş Gümrük Kapısı'nın kapatılması nedeniyle Sarp'da yoğunluğun arttığını belirterek, "Aslında TIR kuyruğunu görünce mutlu oluyorum. İşimiz var, ihracatımız devam ediyor anlamına geliyor. Pandemi döneminde ihracatta ve lojistikte büyük bir artış var. Tedarik zincirinin hükümet kararıyla kesilmemesi ihracatımızı Kafkasya, Türki Cumhuriyetler olmak üzere Rusya'ya kadar önemli oranda artırmış bulunmaktadır. Bu sebeple TIR kuyruğu da oluşuyor. Aslında TIR kuyruğu iş demektir. Biz TIR kuyruğu gördüğümüzde mutlu oluyoruz, ihracatta artış anlamına geliyor. Sarp Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş çıkışlara baktığımız zaman günlük 650 civarında Türkiye'ye TIR girişi var, 550 civarında da çıkış var. Pandemi öncesinde bu rakam 400- 450 civarındaydı. İhracatta ilk sıralarda ağırlıkta yapı malzemesi, tekstil ve yaş sebze meyve ihracatımız var. Pandeminin ağırlıklı olarak etkili olduğu nisan ayından bu döneme kadar ki zamanı bir önceki yılla değerlendirdiğimizde ihracat ve lojistikte yüzde 30 artış yaşandı" dedi.

züntümüzü her platformda dile getiriyoruz"

Gürcistan Hükümetinin Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde uyguladığı 8 günlük izolasyon uygulamasını kaldırması gerektiğini ifade eden Akyürek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 7 Eylül itibari ile Sarp Sınır Kapısı'ndan tek taraflı olarak kapıyı açtık. Ülkemizden davet alan tüm Gürcü vatandaşlarımız kapımıza geldiğinde kendilerine bir test uygulamasıyla ülkemize girişini serbest yaptık. Ancak Gürcistan halen bugün daha önemli iş insanlarını orada iş yerleri, şirketleri dahi olsa bile geçişlerine davetiye usulü izin veriyor ve giriş yapan vatandaşlarımızı 8 gün bir otelde izole ediyor, dışarı çıkmasına izin vermiyor. Ancak Avrupa'dan gelen 12 ülke vatandaşına hiçbir test yapmadan sokağa bırakıyor. Komşu ilişkileri açısından bu duruma üzüntümüzü her platformda dile getiriyoruz" diye konuştu.

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Yorumlar

atakan699

bu durumda ermenilere acimak yok, azgin ermeniler zararini kendileri cekecek
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TÜRKOĞLU

100.000 ERMENİSTAN VATANDAŞI TÜRKİYEDE KAÇAK ÇALIŞI SEMİRİYOR.İYİCE BESLEYİN BUNLARI Kİ,HAKKIMIZDAN GELELER.DÜŞMANA KIÇ VERMEK TE ÜSTÜMÜZE YOK.BESLE BENİ S... SENİ DERLER ANADOLUDA.
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