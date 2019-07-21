Sınır içi ve dışında PKK'ya darbe! Ağrı'da yürütülen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Pençe Harekatı ile koordineli yürütülen operasyondaysa, Kuzey Irak'ta PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Ağrı'da icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi. Operasyonda, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta darbe Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.

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