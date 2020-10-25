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Ekonomi Sınır hattında Suriye Ticaret Merkezi kurulacak
Ekonomi

Sınır hattında Suriye Ticaret Merkezi kurulacak

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden arındırılan bölgelerle karşılıklı ticaretin geliştirilebilmesi için sınır hattının Türkiye tarafına Suriye Ticaret Merkezi kurulması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:22:00 -
Sınır hattında Suriye Ticaret Merkezi kurulacak

Merkez ile amaçlarının hem Suriyelilerin ihtiyaçlarının bir noktadan teminini sağlamak hem de ekonomik açıdan karşılıklı ticaret imkanlarını pekiştirmek olduğunu belirten Peltek, şöyle konuştu: “Şanlıurfa’da Suriye Ticaret Merkezi adı altında bir çalışma yapıyoruz. Fizibilite çalışmalarımız sürüyor, ‘nerede nasıl yapabiliriz’ diye çok yönlü girişimlerde bulunuyoruz. Amacımız Suriyelilerin sınırımıza ülkemize geldikleri zaman bir noktadan ihtiyaçlarını temin edip ticari hayatımıza da katkı sunmalarını sağlamaktır. Bununla ilgili Karacadağ Kalkınma Ajansından ödenek aldık, fizibilite çalışmasını bitirmek üzereyiz. Özellikle tarım ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu her bir kaleme hitap edebilecek fonksiyonlu bir merkezi faaliyete geçirmek istiyoruz. İş sektörlerini sınır hattına taşıyarak Suriyelilerin geldiklerinde alışverişlerini orada yapmalarını istiyoruz. Merkezin kurulacağı yer için de birkaç farklı alternatifimiz var, araştırmalarımız sürüyor.”

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