Sınır hattında darbe! Pakistan ordusu 13 teröristi etkisiz hale getirdi

Pakistan ordusu, ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen iki farklı operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı olduğu belirtilen 13 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, edinilen istihbarat üzerine Hayber Pahtunhva'nın iki farklı bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, eyaletin Mohmand bölgesindeki operasyonda 7, Bannu bölgesinde 6 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Militanların Hindistan destekli ve TTP bağlantılı olduğu savunulan açıklamada, bölgede askeri hareketliliğin sürdürüldüğü kaydedildi.

-⁠ ⁠Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.