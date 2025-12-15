Memur ve memur emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Polis, öğretmen, doktor maaşları ne kadar oldu, kim kaç TL alacak?

6.5 milyona yakın memurun ve memur emeklisinin gözü, Ocak zammını belirleyecek olan Aralık enflasyon verisinde. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 11'lik Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için TCMB'den kritik ipuçlarıra göre hesaplar netleşti. Yüzde 5'i aşan enflasyon farkıyla birlikte Ocak zammı yüzde 17.55 seviyesine şimdiden ulaştığı belirlendi. Enflasyonun yüzde 31.17 olarak gerçekleşeceği tahmini üzerinden yapılan hesaplama, zam oranını yüzde 18.84’e yükseltirken, memur ve memur emeklisine yeni zam hesabında mesleklere göre oluşan yeni maaşların detayları haberimizde…

6.5 milyona yakın memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları açıklandı.

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 11 olarak belirlenen Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı merakla bekleniyor. 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak fark ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak zam oranı için ipuçları gelmeye devam ediyor.

OCAK ZAMMI YÜZDE 17.55'İ BULDU

Şu ana kadar artışı gösterecek enflasyon verilerinin 5'i belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 11.2 çıktı. Memurlar ve memur emeklileri için 5 ayda yüzde 5.9 enflasyon farkı oluşurken, bununla birlikte Ocak zammı şimdiden yüzde 17.55'i buldu.

Son rakamı gösterecek Aralık enflasyonu beklenirken, Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları yeni ipucunu verdi. Ankette 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.17 olarak tahmin edildi.

Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.42 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7.07 çıkarken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 18.84 olarak gerçekleşecek.

Yüzde 18.84'e ulaşan zam oranı ve bin lira taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 18 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 944 liraya çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 seviyesinde beklediklerini söylemişti. Merkez Bankası'nın 2025 enflasyonu için tahmin aralığının alt bandı da yüzde 31 olmuştu. Yüzde 31'lik tahminin gerçekleşmesi halinde de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.93, Ocak zammı da yüzde 18.7 olabilecek.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (lisans) 1/4

Mevcut maaş: 76.659,00

% 18.84 +1.000 TL: 92.101,56

Memur (lisans) 9/1

Mevcut maaş: 52.617,00

% 18.84 +1.000 TL: 63.530,04

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 67.766,00

% 18.84 +1.000 TL: 81.533,11

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 61.146,00

% 18.84 +1.000 TL: 73.665,91

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 74.490,00

% 18.84 +1.000 TL: 89.523,92

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 68.084,00

% 18.84 +1.000 TL: 81.911,03

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 126.119,00

% 18.84 +1.000 TL: 150.879,82

Hemşire (lisans) 5/1

Mevcut maaş: 61.759,00

% 18.84 +1.000 TL: 74.394,40

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 78.200,00

% 18.84 +1.000 TL: 93.932,88

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 54.547,00

% 18.84 +1.000 TL: 65.823,65

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 111.348,00

% 18.84 +1.000 TL: 133.325,96

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 73.792,00

% 18.84 +1.000 TL: 88.694,41

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 63.916,00

% 18.84 +1.000 TL: 76.957,77

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 73.515,00

% 18.84 +1.000 TL: 88.365,23

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar 1/1

Mevcut maaş: 82.432,30

% 18.84 +1.000 TL: 98.962,55

Genel müdür 1/1

Mevcut maaş: 72.957,86

% 18.84 +1.000 TL: 87.703,12

Şube müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 33.995,55

% 18.84 +1.000 TL: 41.400,31

Memur (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 27.688,80

% 18.84 +1.000 TL: 33.905,37

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 33.995,55

% 18.84 +1.000 TL: 41.400,31

Kaymakam 1. sınıf 1/4

Mevcut maaş: 47.908,82

% 18.84 +1.000 TL: 57.934,84

Başkomiser 1/4

Mevcut maaş: 34.864,94

% 18.84 +1.000 TL: 42.433,49

Polis memuru 1/4

Mevcut maaş: 34.282,48

% 18.84 +1.000 TL: 41.741,30

Hemşire (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 33.995,55

% 18.84 +1.000 TL: 41.400,31

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 33.995,55

% 18.84 +1.000 TL: 41.400,31

Teknisyen (Lise) 1/4

Mevcut maaş: 24.406,34

% 18.84 +1.000 TL: 30.004,49

Pratisyen hekim 1/4

Mevcut maaş: 59.466,38

% 18.84 +1.000 TL: 71.669,85

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 65.075,88

% 18.84 +1.000 TL: 78.336,18

İmam-hatip

Mevcut maaş: 33.995,55

% 18.84 +1.000 TL: 41.400,31

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 33.995,55

% 18.84 +1.000 TL: 41.400,31