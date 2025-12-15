  • İSTANBUL
Gaziantep FK'de flaş ayrılık! Burak Yılmaz görevi bıraktı
Spor

Gaziantep FK’de flaş ayrılık! Burak Yılmaz görevi bıraktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gaziantep FK’de flaş ayrılık! Burak Yılmaz görevi bıraktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de beklenen gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Burak Yılmaz, görevinden istifa etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan teknik direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

