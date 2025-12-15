DEM Parti İmralı heyeti ile CHP görüşmesi ertelendi

İmralı heyetinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile temaslarda bulunduğu, bu kapsamda Salı günü CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

CHP lideri Özel, daha önce yaptığı açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin randevu talebinde bulunduğunu ve görüşmenin Salı günü saat 12.00’de gerçekleşeceğini ifade etmişti. Özel, sürece ilişkin değerlendirmesinde Suriye’de demokratik bir anayasanın önemine dikkat çekerek, bölgedeki gerçekler doğrultusunda istikrarlı ve kapsayıcı bir devlet yapısının inşa edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Gülşah Durbay’ın vefatı sonrası planlanan görüşmenin ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.