  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Antalya'da Siyasi Gerilim Zirve Yaptı: Karşıt Görüşlü Gruplar Polis Duvarına Takıldı!

Eski PAF pilotu Halid: Bize destek geliyor, Hindistan uyurken biz bu işi bitirdik diyerek ilan etti

Paris'te Kirli İmza: Fransa, Türkiye’yi tehdit etti! Ada'da İsrail'den Sonra Kalıcı Varlık Kuruyor!

Hollanda'da yüzlerce şirket iflas etti: Zam tartışması, gündem oldu!

Erdoğan'dan Gençlik Buluşmasında Ahmet Kaya Sürprizi: "Şiire Gazele"

Karadeniz'de gol düellosu

Yine İsrail yine insanlık dışı muamele! Filistinli gazeteciden kan donduran sözler

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

Aile Yılı’nda dev hamle! Milyarlarca liralık destek 81 ile yayılıyor

Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızı güçlü kılsaydık İsrail soykırım yapamazdı! Geldiğimiz nokta ne oldu?
Gündem Bunu biz değil Sözcü söylüyor: Hayatı felç ettiler
Gündem

Bunu biz değil Sözcü söylüyor: Hayatı felç ettiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bunu biz değil Sözcü söylüyor: Hayatı felç ettiler

Sözcü’nün yayınladığı ankete göre, yıllardır CHP’nin yönettiği Bodrum’da yerli halk artık kenti terk etmek istiyor. CHP’li yönetimin yerel sorunları çözemediği, sadece turistlere cazip bir bölge haline getirmeye çalıştığı Bodrum’da sürekli fiyatların artması ve ilçede gıdaya bile erişimin kalmaması büyük infiale neden oluyor.

Muğla Planlama Ajansı (MUPA), sosyal medya hesabından “Bodrum’da yaşam alarm veriyor” başlığıyla “Bodrum Geçim ve Konut Gerçeği” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda Bodrum’da yaşayan her 3 kişiden 1’inin konut maliyeti nedeniyle kenti terk etmek istediği ortaya çıktı.

Henüz yayımlanmamış ama Sözcü’nün ulaştığı “Muğla Çoklu Kırılganlıklar Araştırma Raporu”ndan alınan verilere göre; Bodrumluların yüzde 46’sı geçim derdiyle karşı karşıya.

Araştırmaya katılanların yüzde 86,1’i son 10 yılda hane harcamalarında en fazla artışın gıdada olduğunu ifade ederken, Bodrum’un üçte biri besleyici gıdaya ulaşamıyor.

Raporda kentte her 3 kişiden 1’inin Bodrum’u terk etmek istediği ortaya çıktı.

“Artan konut maliyetleri nedeniyle başka bir şehre veya ilçeye taşınmayı düşündünüz mü?” sorusuna katılımcıların ezici çoğunluğunun, “Evet, başka şehre taşınmayı düşünüyorum” dediği belirtildi.

Sözcü bu detayı, “Artan konut maliyetleri yaşamı felç etti” başlığıyla duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23