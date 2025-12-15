Bunu biz değil Sözcü söylüyor: Hayatı felç ettiler
Sözcü’nün yayınladığı ankete göre, yıllardır CHP’nin yönettiği Bodrum’da yerli halk artık kenti terk etmek istiyor. CHP’li yönetimin yerel sorunları çözemediği, sadece turistlere cazip bir bölge haline getirmeye çalıştığı Bodrum’da sürekli fiyatların artması ve ilçede gıdaya bile erişimin kalmaması büyük infiale neden oluyor.
Muğla Planlama Ajansı (MUPA), sosyal medya hesabından “Bodrum’da yaşam alarm veriyor” başlığıyla “Bodrum Geçim ve Konut Gerçeği” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda Bodrum’da yaşayan her 3 kişiden 1’inin konut maliyeti nedeniyle kenti terk etmek istediği ortaya çıktı.
Henüz yayımlanmamış ama Sözcü’nün ulaştığı “Muğla Çoklu Kırılganlıklar Araştırma Raporu”ndan alınan verilere göre; Bodrumluların yüzde 46’sı geçim derdiyle karşı karşıya.
Araştırmaya katılanların yüzde 86,1’i son 10 yılda hane harcamalarında en fazla artışın gıdada olduğunu ifade ederken, Bodrum’un üçte biri besleyici gıdaya ulaşamıyor.
Raporda kentte her 3 kişiden 1’inin Bodrum’u terk etmek istediği ortaya çıktı.
“Artan konut maliyetleri nedeniyle başka bir şehre veya ilçeye taşınmayı düşündünüz mü?” sorusuna katılımcıların ezici çoğunluğunun, “Evet, başka şehre taşınmayı düşünüyorum” dediği belirtildi.
Sözcü bu detayı, “Artan konut maliyetleri yaşamı felç etti” başlığıyla duyurdu