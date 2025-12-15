CHP’li ABB’de usulsüzlük rutin hale geldi: Denetim raporu bombayı patlattı

  • İSTANBUL
Siyaset

Ankara'da adrese teslim ihale ile personel alımında mevzuata aykırı işlemler, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Denetim Komisyonu raporlarıyla gündeme taşındı. Rapora göre, ABB'nin 2022 yılındaki alımlarının yüzde 50,79'u Kamu İhale Kanunu dışında kalan yöntemlerle yapıldığı tespit edildi. Bu durum, mevzuat dışı alımların istisna olmaktan çıkıp rutin bir uygulama haline geldiğini gösterirken, raporda atık transfer işlerinde pazarlık usulü nedeniyle ciddi kamu zararı oluşturulduğu saptandı.

ABB ihale usulsüzlüğü skandalı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim döneminde sıklıkla dile getirdiği "ihaleleri canlı yayında yapma" vaadiyle tezat oluşturdu. Denetim Komisyonu bulguları, belediyenin alımlarında yalnızca yüzde 49,21'lik kısmın Kamu İhale Kanunu kapsamında yapıldığını ortaya koydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu raporu, yüksek tutarlı hizmet alımlarının şeffaf canlı yayın ihaleleri yerine, doğrudan temin gibi ihale mevzuatı dışı yöntemlerle yapıldığını vurgulayarak, bu durumun genel bir uygulama haline geldiğine dikkat çekti.

Mansur Yavaş'ın yönetimindeki ABB’de usulsüzlükler tespit edildi. Denetim Komisyonu bulgularına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2022 yılında yaptığı alımların yalnızca yüzde 49,21'ini Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirdi. Alımların yüzde 50,79'u ise, ihale mevzuatı dışında kalan yöntemlerle yapıldı. Raporda, Kamu İhale Kanunu dışı alımların istisna olmaktan çıktığı, belediyede genel bir uygulama haline geldiği vurgulandı.

MEVZUATIN DIŞINA ÇIKILDI

Mansur Yavaş'ın seçim süreçlerinde sıkça dile getirdiği "ihaleleri canlı yayında yapma" vaadine rağmen, belediyenin alımlarında doğrudan temin ve ihale mevzuatı dışı yöntemlerin ağırlık kazandı. CHP'li yönetim, geçmişte bazı büyük ihaleleri belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlamış, bu uygulama kamuoyuna "şeffaf belediyecilik" örneği olarak sunulmuştu. Ancak açık kaynaklara yansıyan bu yayınların, toplam alımlar içindeki payın sınırlı kaldığı, yüksek tutarlı ve süreklilik arz eden birçok hizmet alımının canlı yayınlanan ihaleler yerine doğrudan temin yoluyla yapıldığı Denetim Komisyonu raporlarıyla ortaya konuldu.

PERSONEL SINIRI AŞILDI

Raporda, doğrudan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan personel sayısının yasal sınırların üzerine çıktığına dikkat çekildi. Bazı sözleşmelerde öngörülen personel sayısının kat kat üzerinde çalışanın sigortalı olarak bildirildiği, buna karşın puantaj kayıtlarının idare tarafından sunulamadığı belirtildi. Denetim Komisyonu, bu durumun fiilen kaç kişinin çalıştığı netleşmeden yüklenicilere ödeme yapıldığı anlamına geldiğini kaydetti.

ATIKTA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na bağlı evsel atık transfer işlerinde ise pazarlık usulüyle yapılan ihaleler nedeniyle kamu zararının oluştuğu belirlendi. Rapora göre, kısa süre arayla yapılan ihaleler arasında aylık bedellerde ciddi farklar oluştu ve bu süreçte yüklenicilere KDV dahil yüz binlerce lira fazla ödeme yapıldı. Ayrıca, alt yüklenici çalıştırılması yasak olmasına rağmen işin alt yüklenicilere devredildiği, Belka A.Ş. üzerinden yürütülen işlemler sonucunda en az 27 milyon TL kamu zararına neden olunduğu tespiti raporda yer aldı.

