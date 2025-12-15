  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Antalya'da Siyasi Gerilim Zirve Yaptı: Karşıt Görüşlü Gruplar Polis Duvarına Takıldı!

Eski PAF pilotu Halid: Bize destek geliyor, Hindistan uyurken biz bu işi bitirdik diyerek ilan etti

Paris'te Kirli İmza: Fransa, Türkiye’yi tehdit etti! Ada'da İsrail'den Sonra Kalıcı Varlık Kuruyor!

Hollanda'da yüzlerce şirket iflas etti: Zam tartışması, gündem oldu!

Erdoğan'dan Gençlik Buluşmasında Ahmet Kaya Sürprizi: "Şiire Gazele"

Karadeniz'de gol düellosu

Yine İsrail yine insanlık dışı muamele! Filistinli gazeteciden kan donduran sözler

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

Aile Yılı’nda dev hamle! Milyarlarca liralık destek 81 ile yayılıyor

Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızı güçlü kılsaydık İsrail soykırım yapamazdı! Geldiğimiz nokta ne oldu?
Gündem Senin mahallenin rezilliklerini yazsak sayfalar yetmez! Nevşin’den ‘Kemalistler Daha Ahlaklı’ hezeyanı
Gündem

Senin mahallenin rezilliklerini yazsak sayfalar yetmez! Nevşin’den ‘Kemalistler Daha Ahlaklı’ hezeyanı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

CHP’deki taciz, tecavüz skandalları, yolsuzluklar, rüşvetler gündemden düşmüyor. Kemalist – sol kesimin her geçen gün yeni bir rezilliği ortaya çıkıyor. Buna rağmen hedef şaşırtmaya çalışan solcular, sağ kesimden 1-2 kişinin yaptığı saçmalık üzerinden tüm mütedeyyinleri hedef göstermeye kalkıyor. Daha önce ağabeyinin polis tarafından kaçırıldığı yönündeki ahlak dışı yalan haberiyle gündeme gelen Nevşin Mengü de, Kemalistlerin ve solcuların, sağcılardan daha ahlaklı olduğunu savunarak tüm saçmalıklarının üzerine tüy dikti.

Uyuşturucu operasyonu sonrası gündeme gelen tartışmalar sürerken, YouTube yayınında konuşan Nevşin Mengü’nün ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekti.

Muhafazakâr aile vurgusu üzerinden sağ-sol ahlak karşılaştırmasına giren Mengü, Kemalist ve sol çevrelerin ahlak anlayışını daha “yere basan” olarak niteledi.

Kadın spikerlerin kıyafetleri üzerinden yapılan değerlendirmeler ise eleştirilerin dozunu artırdı. Mengü’nün “Kemalistler daha ahlakçıdır” sözleri, toplumun geniş kesimlerinde rahatsızlık oluşturdu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ela Rümeysa Cebeci'nin muhafazakâr bir aileden geldiği iddiaları üzerine YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nevşin Mengü, tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

 

NEVŞİN MENGÜ'DEN SAĞ-SOL AHLAK KIYASLAMASI

Geçtiğimiz günlerde 'Sağcılık ahlaksızlıktır' sözleri nedeniyle tutuklanan Enver Aysever'e benzer bir sağcı ahlak-solcu ahlak kıyaslamasına girişen Mengü, Kemalistlerin muhafazakar çevrelere göre daha yere basan bir ahlak anlayışına sahip olduğunu söyledi.

"SPİKERLERİN TÜM VÜCUT ÇİZGİLERİNİ BİLİYORUZ"

Kadın spikerlerin kıyafet seçimlerini eleştiren Mengü, "Kadın spikerlerin tüm vücut hatlarını ezbere biliyoruz." diyen Mengü, şunları söyledi:

"BİZE SOLCULAR AHLAKSIZ DENİLDİ AMA ÖYLE DEĞİL"

"'Solcular ahlaksız, bunlar böyle, kimin eli kimin cebinde belli değil' gibi yıllarca oturtulmaya çalışıldı ama ben hardcore Kemalist bir aileden geliyorum. Rahmetli babamın damarını kesseniz Kemalizm, sekülerlik akardı.

 

"KEMALİSTLER DAHA AHLAKÇIDIR"

O kadar Kemalist ve seküler bir aileden geliyorum. Fakat bizim çevrelerde tabii kim ne istiyorsa giyer ama diyelim ki böyle ciddiye alınmak isteyen bir iş insanıysan hoş karşılanmaz yani bu tip bir tarz. Daha ahlakçıdır yani Kemalistler.

"SOLCULARIN AHLAK ANLAYIŞI DAHA YERE BASAN BİR ANLAYIŞ"

Yaşadıkça ben bunu anlıyorum. Bize hep tersi öğretildi de... Ama Türkiye'deki geleneksel sol daha ahlakçı. Daha ayakları yere basan bir ahlak ve aile anlayışı var. Türkiye'de ahlak anlayışı olarak kimler daha konservatif acaba?"

Kemalist isim bile yalanladı: 'Atatürk'ün Papa'ya izin vermediği haberleri yanlış'
Kemalist isim bile yalanladı: 'Atatürk'ün Papa'ya izin vermediği haberleri yanlış'

Aktüel

Kemalist isim bile yalanladı: 'Atatürk'ün Papa'ya izin vermediği haberleri yanlış'

Kemalistler zıvanadan çıktı: Sarıklı ve sakallı kişileri 'canavar' olarak tasvir ettiler!
Kemalistler zıvanadan çıktı: Sarıklı ve sakallı kişileri 'canavar' olarak tasvir ettiler!

Gündem

Kemalistler zıvanadan çıktı: Sarıklı ve sakallı kişileri 'canavar' olarak tasvir ettiler!

Kemalist isim sakal ve sarığı canavar olarak göstermişti! Akıncı Güç'ten eylem çağrısı!
Kemalist isim sakal ve sarığı canavar olarak göstermişti! Akıncı Güç'ten eylem çağrısı!

Gündem

Kemalist isim sakal ve sarığı canavar olarak göstermişti! Akıncı Güç'ten eylem çağrısı!

Ortaylı’dan Faşizan Çıkış! "Kemalist Olmayan Bu Ülkede İş Tutmamalı"
Ortaylı’dan Faşizan Çıkış! “Kemalist Olmayan Bu Ülkede İş Tutmamalı”

Gündem

Ortaylı’dan Faşizan Çıkış! “Kemalist Olmayan Bu Ülkede İş Tutmamalı”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23