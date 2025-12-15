Senin mahallenin rezilliklerini yazsak sayfalar yetmez! Nevşin’den ‘Kemalistler Daha Ahlaklı’ hezeyanı
CHP’deki taciz, tecavüz skandalları, yolsuzluklar, rüşvetler gündemden düşmüyor. Kemalist – sol kesimin her geçen gün yeni bir rezilliği ortaya çıkıyor. Buna rağmen hedef şaşırtmaya çalışan solcular, sağ kesimden 1-2 kişinin yaptığı saçmalık üzerinden tüm mütedeyyinleri hedef göstermeye kalkıyor. Daha önce ağabeyinin polis tarafından kaçırıldığı yönündeki ahlak dışı yalan haberiyle gündeme gelen Nevşin Mengü de, Kemalistlerin ve solcuların, sağcılardan daha ahlaklı olduğunu savunarak tüm saçmalıklarının üzerine tüy dikti.
Uyuşturucu operasyonu sonrası gündeme gelen tartışmalar sürerken, YouTube yayınında konuşan Nevşin Mengü’nün ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekti.
Muhafazakâr aile vurgusu üzerinden sağ-sol ahlak karşılaştırmasına giren Mengü, Kemalist ve sol çevrelerin ahlak anlayışını daha “yere basan” olarak niteledi.
Kadın spikerlerin kıyafetleri üzerinden yapılan değerlendirmeler ise eleştirilerin dozunu artırdı. Mengü’nün “Kemalistler daha ahlakçıdır” sözleri, toplumun geniş kesimlerinde rahatsızlık oluşturdu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ela Rümeysa Cebeci'nin muhafazakâr bir aileden geldiği iddiaları üzerine YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nevşin Mengü, tartışma yaratacak ifadeler kullandı.
NEVŞİN MENGÜ'DEN SAĞ-SOL AHLAK KIYASLAMASI
Geçtiğimiz günlerde 'Sağcılık ahlaksızlıktır' sözleri nedeniyle tutuklanan Enver Aysever'e benzer bir sağcı ahlak-solcu ahlak kıyaslamasına girişen Mengü, Kemalistlerin muhafazakar çevrelere göre daha yere basan bir ahlak anlayışına sahip olduğunu söyledi.
"SPİKERLERİN TÜM VÜCUT ÇİZGİLERİNİ BİLİYORUZ"
Kadın spikerlerin kıyafet seçimlerini eleştiren Mengü, "Kadın spikerlerin tüm vücut hatlarını ezbere biliyoruz." diyen Mengü, şunları söyledi:
"BİZE SOLCULAR AHLAKSIZ DENİLDİ AMA ÖYLE DEĞİL"
"'Solcular ahlaksız, bunlar böyle, kimin eli kimin cebinde belli değil' gibi yıllarca oturtulmaya çalışıldı ama ben hardcore Kemalist bir aileden geliyorum. Rahmetli babamın damarını kesseniz Kemalizm, sekülerlik akardı.
"KEMALİSTLER DAHA AHLAKÇIDIR"
O kadar Kemalist ve seküler bir aileden geliyorum. Fakat bizim çevrelerde tabii kim ne istiyorsa giyer ama diyelim ki böyle ciddiye alınmak isteyen bir iş insanıysan hoş karşılanmaz yani bu tip bir tarz. Daha ahlakçıdır yani Kemalistler.
"SOLCULARIN AHLAK ANLAYIŞI DAHA YERE BASAN BİR ANLAYIŞ"
Yaşadıkça ben bunu anlıyorum. Bize hep tersi öğretildi de... Ama Türkiye'deki geleneksel sol daha ahlakçı. Daha ayakları yere basan bir ahlak ve aile anlayışı var. Türkiye'de ahlak anlayışı olarak kimler daha konservatif acaba?"