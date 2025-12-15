Nakillerde devrim kapıda! Laboratuvarda üretilen böbrek umut oldu!

Organ nakillerinin geleceğini yeniden şekillendirebilecek çığır açıcı bir gelişmeyle, Massachusetts General Hastanesi'ndeki bilim insanları laboratuvarda işlevsel bir böbreği başarıyla geliştirdi ve sıçanlara nakletti. Nakledilen böbrek, sıçanlarda idrar üretmeye başladı.

Bu, karmaşık kan damarlarının, filtreleme ünitelerinin ve drenaj kanallarının yeniden yapılandırılmasını gerektiren, biyomühendislik ürünü olarak şimdiye kadar geliştirilmiş en karmaşık organlardan birini işaret ediyor.

Araştırmacılar, işe bir donör sıçan böbreğinin canlı hücrelerini ayırarak, yapısal proteinlerden oluşan doğal bir iskele bırakarak başladı. Daha sonra bu iskeleyi, biri kan damarlarını yeniden inşa etmek, diğeri ise böbreğin filtreleme bileşenlerini yenilemek için kullanılan iki tip hücreyle yeniden doldurdular ve organı vücudun iç koşullarını taklit eden bir biyoreaktörde inkübe ettiler.

12 gün sonra, laboratuvarda geliştirilen böbrek canlı bir sıçana nakledildi ve burada kanı başarılı bir şekilde süzdü ve idrar üretti. Performansı sınırlı olsa da—vücuttaki normal böbrek fonksiyonunun yaklaşık %5'ine ulaştı—bu, güçlü bir konsept kanıtıydı. Diyalize giren hastalar için %10-15 işlevsellik bile önemli bir rahatlama veya makinelere bağımlılıktan kurtulma sağlayabilir. ABD böbrek nakli bekleme listesinde 100.000'den fazla kişi varken, hastanın kendi hücrelerinden geliştirilen biyomühendislik ürünü organlar, reddedilme riskini azaltabilir ve tedaviye erişimi önemli ölçüde genişletebilir. İnsanlı denemeler hala çok uzakta, ancak çalışma, rejeneratif tıpta cesur bir adım atıldığını gösteriyor.

Kaynak: Song, J. J., et al. Regeneration and experimental orthotopic transplantation of a bioengineered kidney. Nature Medicine, 19, 646–651.