SSD piyasasında fırtına uyarısı: Samsung’un kararı fiyatları uçurabilir

Teknoloji dünyasında donanım fiyatlarını doğrudan etkileyecek yeni bir kriz kapıda olabilir. Sektörden gelen son raporlar, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un depolama çözümleri konusunda radikal bir karar alma aşamasında olduğunu gösteriyor. İddialara göre Samsung SATA SSD üretimi tamamen durdurulabilir ve bu durum, pazar genelinde ciddi bir fiyat dalgalanmasına yol açabilir.

SAMSUNG SATA SSD ÜRETİMİ NEDEN SONLANIYOR?

Güvenilir endüstri kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Samsung uzun vadeli stratejileri kapsamında SATA arayüzünü kullanan SSD modellerinin üretimini sonlandırmayı planlıyor. Bu hamlenin, geçtiğimiz dönemde Micron’un Crucial markalı tüketici RAM ürünlerini sonlandırmasından çok daha büyük bir etki yaratacağı öngörülüyor. Özellikle bütçe dostu sistem toplayanlar veya eski bilgisayarlarını hızlandırmak isteyen kullanıcılar için bu haber oldukça üzücü olabilir.

Her ne kadar günümüzde NVMe M.2 SSD sürücüler hız ve performans açısından standart haline gelmiş olsa da, SATA SSD teknolojisi perakende pazarında hala önemli bir paya sahip. Üretimin durması, piyasadaki arzın daralması ve talebin karşılanamaması anlamına geliyor.

FİYATLAR 18 AY BOYUNCA YÜKSELEBİLİR

Bu stratejik kararın tüketiciye yansıması ne yazık ki fiyat artışları şeklinde olacak. Uzmanlar, Samsung’un pazardan çekilmesiyle birlikte SSD fiyatlarında 18 aya varan bir yukarı yönlü baskı oluşacağını belirtiyor. Kısa süre önce DDR5 bellek fiyatlarında yaşanan %60’a varan artışların bir benzerinin, depolama birimlerinde de yaşanması muhtemel.

Analistlere göre, arz sıkıntısı ve üretim maliyetlerinin optimizasyonu nedeniyle fiyatlardaki bu dalgalanma 2027 yılına kadar sürebilir. Eğer bir depolama birimi almayı düşünüyorsanız, elinizi çabuk tutmanızda fayda var gibi görünüyor.