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Sınır hattında 118 mayın imha edildi

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Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:13:24 -
Sınır hattında 118 mayın imha edildi

Suriye sınırında 21 anti personel mayını imha edildi


Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 1 ay içerisinde tespit edilerek çıkarılan 118 mayın imha edildi. 1’inci Hudut Alay Komutanlığı 2’nci Hudut Taburuna bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınırında 1 ay içerisinde tespit edilerek çıkarılan 118 adet M-14 anti personel personel mayın imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 anti personel mayını imha edildi” denildi.

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