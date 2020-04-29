Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konu hiç kuşkusuz sınıf geçme notu ve planı hakkında oluyor. Milyonlarca kişi “Sınıfta kalma var mı?” , “Uzaktan eğitimde sınıf geçme nasıl olacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Sınıfta kalma var mı? | Uzaktan eğitimle sınıftan geçme nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınıfta kalmanın olup olmayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, “Öğrencilerin birinci dönemde alınan notları geçerli olacak. Tüm öğrencilerin not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Öğrencilere ikinci dönem not verilmeyecek” ifadelerini kullandı.