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Eğitim

Sınıfta kalma var mı? | Uzaktan eğitimle sınıftan geçme nasıl olacak?

Bu sene sınıfta kalma var mı? Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Veliler ve öğrenciler “Bu sene sınıf nasıl geçilecek?” , “Sınıfta kalma var mı?” , “Uzaktan eğitimde sınıfta kalma var mı?” , “Uzaktan eğitimde sınıf nasıl geçilecek?” , “Uzaktan eğitimde sınıf geçme notu nasıl hesaplanacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, uzaktan eğitimle sınıftan geçme nasıl olacak?

2020-04-29 11:17:00 -
Sınıfta kalma var mı? | Uzaktan eğitimle sınıftan geçme nasıl olacak?

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konu hiç kuşkusuz sınıf geçme notu ve planı hakkında oluyor. Milyonlarca kişi “Sınıfta kalma var mı?” , “Uzaktan eğitimde sınıf geçme nasıl olacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Sınıfta kalma var mı? | Uzaktan eğitimle sınıftan geçme nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınıfta kalmanın olup olmayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, “Öğrencilerin birinci dönemde alınan notları geçerli olacak. Tüm öğrencilerin not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Öğrencilere ikinci dönem not verilmeyecek” ifadelerini kullandı.

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