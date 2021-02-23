  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Sınıf öğretmenliği atama sayısı ve puanları 2021 öğretmen atama sayısı branş dağılımı
Eğitim

Sınıf öğretmenliği atama sayısı ve puanları 2021 öğretmen atama sayısı branş dağılımı

Sınıf öğretmenliği ataması ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğretmen ataması müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması yapacağız" dedi. Başkan Erdoğan’ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamasından sonra öğretmen ataması branş dağılı ne kadar olacağı da merak edilmeye başlandı. Peki sınıf öğretmenliği ataması ne kadar? Sınıf öğretmenliği atama kayma ne kadar olur? Sınıf öğretmeni atama sayısı ne kadar İşte öğretmen atamaları 2021 son dakika haberi

Yeniakit Publisher
2021-02-23 15:46:00 - 2021-02-23 15:46:36
Sınıf öğretmenliği atama sayısı ve puanları 2021 öğretmen atama sayısı branş dağılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamasına ilişkin olarak müjdeli haberi verdi. Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitim-öğretime ayırdıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "2002 yılından bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni yapacağımız 20 bin öğretmen atamasının şimdiden eğitim öğretim camiamıza, milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." 

2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı.

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.

öğretmen ataması

20 bin öğretmen ataması

meb öğretmen ataması

sınıf öğretmeni atama branş dağılımı

2019 Şubat öğretmen ataması kayma miktarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan kriz çıkaracak adım! Kardeş ülkede saldırı düzenlendi
Dünya

İran'dan kriz çıkaracak adım! Kardeş ülkede saldırı düzenlendi

Pakistan sınır hattında bulunan Panjgur bölgesindeki tüccarlara İran güçleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 10 kişi ölürken çok sayıda ki..
Çok önemli değişiklik! Erdoğan 'gerek yok' diyerek çıkardı
Siyaset

Çok önemli değişiklik! Erdoğan 'gerek yok' diyerek çıkardı

Gazeteci yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AK Parti’nin yürüttüğü seçim yasasıyla ilgili değişiklikleri yazdı. ..
PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...
Gündem

PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...

FETÖ'cü silah tüccarı YPG işbirliğini anlattı. Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay, PKK'lılarla silah ticaretini ve iki terör örg..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay