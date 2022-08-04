Sınıf mevcudu değişimi özel okullara nefes aldırdı

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olmayacak şekilde yeniden düzenlendi. Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Başkanı Ahmet Akça, “Yönetmelik değişikliğiyle ilgili karardan dolayı MEB’e çok teşekkür ediyoruz. Özel okullar da sınıf kontenjanlarının 24 ile sınırlandırılması okullarda öğrenci yerleşimiyle ilgili ciddi sıkıntılar oluşturuyordu resmiyette kontenjan her ne kadar 24 görünse de bu fiili yerleştirme de ortalama 20 olarak gerçekleşiyordu. Bu rakamın 30’a çıkarılması fiili sınıf doluluğunu gerçekte hedeflendiği gibi 24 olarak tahakkuk edilmesini sağlayacak. Bu özel okullar için çok ciddi bir ihtiyaç idi. Çünkü bu yıl malum özel okulların ücretlerine enflasyon oranında artış yapılamadı özel okulların giderlerinin ikiye üçe katlandığı bir ortam da fiyat artışlarının sınırlı kalması özel okul sektörünü ciddi sıkıntıya soktu. Bu ve benzeri iyileştirmeler ile az da olsa özel okulların nefes alması sağlanmış oldu. Çünkü sınıf birim başına düşen giderler beşte bir oranında azalmış olacak” ifadelerini kullandı.

“Bu değişimin özel okullardaki eğitim kalitesini olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum” diyen Akça, “Çünkü bu uygulama dünya genelin deki eğitim uygulamalarına paralellik arz ediyor. Biz öteden beri Milli Eğitim Bakanlığımızdan sınıf kontenjanlarımızın devlet okullarının sınıf kontenjanlarıyla resmiyette paralellik arz etmesini talep ediyorduk” dedi.