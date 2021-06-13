Sınıf geçme notu kaç 2021 sınıf geçme sınıfta kalma başarı puanı kaç? Doğrudan sınıf geçme puanı, sorumlu olarak sınıf geçme puanı 2021

Sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı 2021? Sınıf geçem puanı nasıl hesaplanır? Sınıfta kalma puan hesaplama 18 Haziran’da karne alacak milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanırken, Milli Eğitim Bakanlığı sınıf geçme, sınıfta kalma ders notları ile sınıf geçme ve kalma puanı kaç olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki sınıf geçme notu kaç? Kaç puan alınırsa sınıfta kalınır? Sorumluluk sınavı ne zaman? Doğrudan sınıf geçme puanı kaç, sorumlu olarak sınıf geçme puanı kaç? İşte MEB 2021 sınıf geçme ve sınıfta kalma son dakika haberleri.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) liselerle ilgili yeni karar geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen ‘2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri’ konulu yazıyla sınıf geçmeyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Sorumluluk sınavı ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gönderilen yazıda, dikkat çeken kararlar şöyle: İkinci dönem sınavları 18 Haziran 2021’e kadar tamamlanacak. Sorumluluk sınavları ise 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınıf geçme notu kaç? Sınıfta kalma puanı kaç?

Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan; yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.

Staj bitirme sınavı ne zaman, staj bitirme sınavı nasıl yapılacak?

Meslek liselerindeki 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü stajlarını eksik yapan veya yapamayanlar muaf sayılarak gerçekleştirilecek ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak.