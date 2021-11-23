Sini oruğu tarifi, nasıl yapılır?

Sini köfte tarifi Nasıl yapılır? İşte kolay tarif...

Yapımı için malzemeler

1,5 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı irmik

1 su bardağı sıcak su

1 adet haşlanmış patates

Çeyrek su bardağı un

1 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı kimyon

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

Yarın su bardağı ince doğranmış maydanoz

Yarım su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı

Patatesi haşlayıp soyun ve ezin. İrmik ve bulguru yoğurma kabında karıştırın. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edip karıştırın. Ağzını streç filmle kapatıp bulgurları 10 dakika kadar kabarmaya bırakın. Kabaran bulgurlara patates püresini ilave edin. Ardından un, yumurta, salça, zeytinyağı ve baharatları ekleyip elinizle hamur kıvamına gelene dek yoğurun. Karışımı ikiye bölüp buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Bu esnada köftenin iç harcı için yağı tavada kızdırıp içinde kıymayı kavurun. Kuru soğanı yemeklik doğrayıp kıymaya ilave edin ve kavurmaya devam edin. Son olarak salça, ceviz ve maydanozu ekleyin. Birkaç dakika daha kavurduğunuz malzemeyi ocaktan alın. Tepsinizin tabanını ve kenarlarını iyice yağlayın. Bulgurlu hamur parçalarından birini alıp tepsinin tabanına her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın. Üzerine kıymalı harcı ekleyip yine aynı şekilde dengeli bir dağıtım yapın. Son olarak kalan hamuru da kıymalı harcın üzerine yayın. Her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin. Köftenizi kare ya da baklava şeklinde dilimleyip 1 çay bardağı zeytinyağını üzerine gezdirin. Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verip 25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkar çıkmaz sıcak servis yapın. Afiyet olsun.