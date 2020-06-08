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Aktüel

Singapur’daki yeni korona virüs vakalarının yüzde 50’si asemptomatik

Singapur’daki yeni korona virüs vakalarının yüzde 50’sinin hastalık belirtisi göstermeyen ‘asemptomatik’ vaka olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:20:43 -
Singapur’daki yeni korona virüs vakalarının yüzde 50’si asemptomatik

Singapur’daki yeni korona virüs vakalarının yüzde 50’sinin hastalık belirtisi göstermeyen ‘asemptomatik’ vaka olduğu belirtildi.


Singapur’da virüsü kontrol altına almak için oluşturulan kriz masasının başkanı ve Ulusal Kalkınma Bakanı Lawrence Wong, ülkede yeni tespit edilen korona virüs vakalarının en az yarısının semptom göstermediğini açıkladı. Wong, "Deneyimlerimize dayanarak, her semptomatik vaka için en az bir asemptomatik vaka olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu nedenle yeniden açılma planlarımızda çok temkinliyiz" dedi.


Wong, “İnsanlar ekonomiyi neden daha hızlı açmadığımızı soruyor. Daha temkinli bir yaklaşım benimsemeliyiz. Toplumda hala dolaşımını tespit edemediğimiz asemptomatik vakalar olabilir” diye konuştu.


Singapur’da karantina tedbirleri geçtiğimiz hafta gevşetilmeye başlatılmıştı. Yaklaşık 5 milyon nüfusu olan Singapur’da 38 bin 296 vaka kayıtlara geçerken, 25 kişi hayatını kaybetti.

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