  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Singapur’da idam sayısında patlama Uyuşturucuya bulaşana darağacı
Gündem

Singapur’da idam sayısında patlama Uyuşturucuya bulaşana darağacı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Singapur’da idam sayısında patlama Uyuşturucuya bulaşana darağacı

Singapur'da uyuşturucu suçlarından mahkum olan 3 kişi önceki hafta idam edildi. Singapur'da 2025 yılında haklarındaki idam kararı infaz edilen kişi sayısı 17'ye yükselirken, bu 2003'ten bu yana kayıtlara geçen en yüksek idam oranı olarak kayıtlara geçti.

Singapur'da bu yıl 17 kişinin idam edildiği, bu oranın 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Singapur'da uyuşturucu suçlarından mahkum olan 3 kişi önceki hafta idam edildi.

Singapur'da 2025 yılında haklarındaki idam kararı infaz edilen kişi sayısı 17'ye yükselirken, bu 2003'ten bu yana kayıtlara geçen en yüksek idam oranı olarak kayıtlara geçti.

Singapur yasaları, 15 gramdan fazla eroin ve 500 gramdan fazla esrar taşırken yakalananlar için idamı zorunlu kılıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Singapur merkezli Transformatif Adalet Topluluğunun (TJC) 4 üyesi ve daha önce idam edilmiş kişilerin 3 yakını idam cezasına karşı anayasal itiraz başvurusunda bulunurken, itiraza ilişkin duruşmanın 3 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Aracın jantına bile uyuşturucu saklamışlar
Aracın jantına bile uyuşturucu saklamışlar

Yerel

Aracın jantına bile uyuşturucu saklamışlar

2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı
2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı

Gündem

2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı

Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Bakanlık operasyonun ayrıntılarını açıkladı!
Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Bakanlık operasyonun ayrıntılarını açıkladı!

Gündem

Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Bakanlık operasyonun ayrıntılarını açıkladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23