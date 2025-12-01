Singapur’da idam sayısında patlama Uyuşturucuya bulaşana darağacı

Singapur'da bu yıl 17 kişinin idam edildiği, bu oranın 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Singapur'da uyuşturucu suçlarından mahkum olan 3 kişi önceki hafta idam edildi.

Singapur'da 2025 yılında haklarındaki idam kararı infaz edilen kişi sayısı 17'ye yükselirken, bu 2003'ten bu yana kayıtlara geçen en yüksek idam oranı olarak kayıtlara geçti.

Singapur yasaları, 15 gramdan fazla eroin ve 500 gramdan fazla esrar taşırken yakalananlar için idamı zorunlu kılıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Singapur merkezli Transformatif Adalet Topluluğunun (TJC) 4 üyesi ve daha önce idam edilmiş kişilerin 3 yakını idam cezasına karşı anayasal itiraz başvurusunda bulunurken, itiraza ilişkin duruşmanın 3 Aralık'ta yapılması planlanıyor.