Dünya
En fazla savaş uçağı olan Müslüman ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç tane var?
En fazla savaş uçağı olan Müslüman ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç tane var?

Ortadoğu yangın yerine dönmüşken en ülkelerin savaş uçağı sayısı da merak konusu oldu. Peki Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? İşte detaylar...

Foto - En fazla savaş uçağı olan Müslüman ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç tane var?

ORTA DOĞU KRİZİ KÖRÜKLENİYOR Orta Doğu’da tansiyon yükselirken ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan savaş bölgedeki askeri dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Karşılıklı füze saldırıları ve hava operasyonları sürerken, özellikle hava kuvvetlerinin modern savaşlarda ne kadar kritik rol oynadığı bir kez daha ortaya çıktı.

MÜSLÜMAN ÜLKELER SAVAŞ UÇAĞI YARIŞINA GİRDİ! Bu gelişmelerle birlikte “En fazla savaş uçağı hangi Müslüman ülkede var?” sorusu da merak konusu oldu. Hava gücü, ülkelerin askeri kapasitesi ve caydırıcılığı açısından en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Global Fire Power'ın açıkladığı veriler doğrultusunda en fazla savaş uçağına sahip Müslüman ülkeleri sıraladık...

İŞTE EN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI OLAN MÜSLÜMAN ÜLKELER!

20) AZERBAYCAN | 144

19) NİJERYA | 147

18) TUNUS | 155

17) SUDAN | 170

16) YEMEN | 177

15) ÖZBEKİSTAN | 191

14) BANGLADEŞ | 216

13) KAZAKİSTAN | 243

12) KATAR | 228

11) ÜRDÜN | 265

10) IRAK | 371

9) SURİYE | 452

8) ENDONEZYA | 474

7) İRAN | 551

6) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 560

5) CEZAYİR | 605

4) SUUDİ ARABİSTAN | 914

3) TÜRKİYE | 1.069

2) MISIR | 1.080

1) PAKİSTAN | 1.434/ kaynak: internethaber

