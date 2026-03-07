İşte o püf noktası: Sütlaç yaparken içine nişasta konmalı mı, konmamalı mı?
Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan sütlaçla ilgili bu püf noktaya dikkat etmelisiniz.
Geleneksel tatlılar arasında yer alan sütlaç özellikle ramazan aylarında en çok yapılan tatlılardan biridir. Hafif ve lezzetli olmasından dolayı tercih edilen sütlacın kıvamını tutturmak zordur. İnternette en kafa karıştıran ve merak edilen sorulardan biri sütlacın içine nişasta konur mu konmaz mı oldu? Peki, sütlaç yaparken içine nişasta konmalı mı, konmamalı mı? İşte cevaplar
Sütlaç hem yaz hem de kış fark etmeksizin, fırında veya ocakta olmak üzere bazı tekniklerle pişiriliyor. Hafif ve sütlü olması sebebiyle ülkemizde en çok sevilen sütlü tatlıların başında yer alıyor. Ayrıca, yapımı düşük maliyetli olduğu için hemen hemen her evde kolayca yapılmaktadır. Ama bu lezzetli olan sütlacı yaparken kıvamını tutturmak için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Sütlacın içine koyacağınız malzemelerle sütlacı muhteşem bir kıvam verebilirsiniz. Bazı şefler, sütlacın içine nişasta konulmasını savunsa da bazı şefler de konulmaması gerektiğini savunuyor. İşte merak edilen sorunun o cevabı:
Kıvam arttırıcı özelliği bulunduğu için ilk kullanılan ve başvurulan yöntemlerden biri nişastadır. Hem fırın sütlaçlar da hem de klasik sütlaçlarda nişasta kullanılabiliyor. Süt, pirinç ve şekerden oluşan sütlacı kıvamını kolaylıkla nişasta ile tutturabilirsiniz. Nişasta birçok şef tarafından sıklıkla kullanılsa da sütlaç yapıldıktan sonra bekleme aşamasında biraz yoğun ve sert hale geliyor. Böylelikle yoğun olan sütlacın içerisinde birazda olsa nişasta tadı gelmektedir. Bu tadın gelmesini istemeyenler ise sütlacın içine nişasta konulmaması gerektiğini savunuyor.
Sütlaca nişasta konmadığı durumlarda ise bazı püf noktalarını uygulamanız gerekiyor.
Sütlacın içine nişasta konulmadığında onu pişirirken daha fazla zamana ihtiyacınız bulunuyor.
Nişastasız sütlaç yaparken sütün daha yağlı olmasına ve pirinçlerin içinde bulunan nişastayı güzelce salmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yüzden kısık ateşte pirinçlerin nişastasını salana dek yavaş bir şekilde pişirmek çok önemlidir
Böylece sütlacın lezzeti çok daha hafif, kıvamı çok daha yumuşak yapmanız mümkün. Bekledikçe sütlaçta hafif bir yoğunlaşma oluyor. Süt tadı nişastasız sütlaçlarda daha yoğun geliyor. Nişasta kullanılmadığınız zaman pişme süresi tarifi yoğunlaştırmak gerektiği için daha da uzun olsa da daha lezzetli olduğu için bu yöntemi tercih eden çok.
Sonuç olarak kıvamını tutturmakta çok zorlanılan sütlacı ister nişastalı ister nişastasız yapabilirsiniz.
Tercih sizin. Yukarıda verdiğimiz püf noktaları uyguladığınız takdirde lezzetli bir sütlaç yapabilirsiniz.
