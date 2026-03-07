İşte o püf noktası: Sütlaç yaparken içine nişasta konmalı mı, konmamalı mı?

Sütlaç hem yaz hem de kış fark etmeksizin, fırında veya ocakta olmak üzere bazı tekniklerle pişiriliyor. Hafif ve sütlü olması sebebiyle ülkemizde en çok sevilen sütlü tatlıların başında yer alıyor. Ayrıca, yapımı düşük maliyetli olduğu için hemen hemen her evde kolayca yapılmaktadır. Ama bu lezzetli olan sütlacı yaparken kıvamını tutturmak için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Sütlacın içine koyacağınız malzemelerle sütlacı muhteşem bir kıvam verebilirsiniz. Bazı şefler, sütlacın içine nişasta konulmasını savunsa da bazı şefler de konulmaması gerektiğini savunuyor. İşte merak edilen sorunun o cevabı: