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Aktüel

Singapur'da 102 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:16:45 -
Singapur'da 102 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

ANKARA (AA) - Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 102 yaşındaki kadın, hastalığı yenmeyi başardı.

Strait Times gazetesinde yer alan habere göre, yaşlı bakımevinde kalan ve bir ay önce Kovid-19'a yakalanan Yap Lay Hong isimli kadın, tedavisinin ardından bugün hastaneden taburcu edildi.

Lee Ah Mooi isimli bakımevinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugünün "mutluluk günü" olduğu belirtilerek, Kovid-19'u yenmeyi başaran bakımevi sakinlerinin şu anda dinlendikleri kaydedildi.

Bakımevinin yöneticisi Lee Ah Mooi, yaptığı açıklamada, bir ay önce Yap ile hastaneye kaldırılan 16 bakımevi sakininden 86 yaşındaki iki kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

1918'de dünyaya gelen, 5 çocuğu, 11 torunu ve 13 torununun torunu bulunan Yap Lay Hong'a 1 Nisan'da Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Kovid-19'u yenen en yaşlı kişi olarak bilinen Hollandalı 107 yaşındaki Cornelia Ras, 20 gün önce hastalığı yenmeyi başarmıştı.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 101'e yükselirken, salgın dolayısıyla 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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