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Yaşam Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılır?
Yaşam

Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan sinemalar ve tiyatroların durumu İçişleri Bakanlığı’nın son yayımladığı genelgenin ardından merak konusu oldu. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte kademeli normalleşme sürecine girilmesi birçok soruyu gündeme getirdi. Bu sorulardan bir tanesi de sinemalar ve tiyatrolara ilişkin oldu. Peki, sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılır? Sinemalar ve tiyatrolar açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 22:45:00 -
Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı kalan işletme yerleri arasında sinema ve tiyatrolarda yer alıyordu. Ülke genelinde uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı “Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi” yayımladı. Söz konusu genelgede birçok işletme yerlerinin çalışma durumuna ilişki bilgi verilirken sinemalar ve tiyatrolara ilişkin bilgide verildi.

Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılır?

17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme uygulanacak. Bu dönemde bazı işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek. Söz konusu genelgede belirtilen bu işyerleri şu şekilde;

-Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Sinemalar ve tiyatroların durumu ise 1 Haziran tarihinden sonra yapılacak olan Kabine toplantısının ardından veya İçişleri Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelge ile belli olacak.

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