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Yaşam Sinemalar ne zaman açılacak?
Yaşam

Sinemalar ne zaman açılacak?

Sinema salonlarının ne zaman açılacağı ve seyircilerin yeniden ne zaman salonlarda film izleyebileceği sorusu merak ediliyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın hakkında en çok arama yaptığı konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oldukça önemli bir açıklama yapıldı ve beklenen tarih açıklandı. Peki, Sinemalar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 21:21:00 -
Sinemalar ne zaman açılacak?

Uzun bir süreden beri kapalı olan sinema salonları ile ilgili alınacak yeni kararlar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı binlerce kişinin kafasındaki soru işaretleri giderdi ve son dakika açıklamasında bulunarak sinema salonları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtladı.

Sinemalar ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle yeniden faaliyete geçeceği belirtilen sinema salonlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-­21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

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