Sinema salonlarına ilişkin gelişmeler birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi üzerine mekanlar belirlenen kurallara göre ve belirli saatler aralığında hizmet açık hale geldi. Normalleşme sürecine girilmesiyle beraber en çok merak edilen hususlardan biri de sinema salonlarının açılıp açılmayacağı oldu. Peki, sinemalar hangi tarihte açılacak? Sinema genelgesi yayımlandı mı?

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısındaki artışın ardından sinema salonlarının faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. İkinci normalleşme süreci ile birlikte bazı mekanlar açıldı. Ancak sinema salonlarına ilişkin yeni bir karar alınmadı. Bunun üzerine vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı’nın yapacağı açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Peki, sinemalar hangi tarihte açılacak? Sinema genelgesi yayımlandı mı?

Sinemalar hangi tarihte açılacak? Sinema genelgesi yayımlandı mı?

Sinema salonları yurt genelinde hizmet vermiyor. Sinemaların açılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine sinema salonlarına ilişkin ek genelge iletti. Genelge ile 31 Aralık tarihine kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu sürenin 1 Mart tarihine uzatılmasına karar kılındı. Daha sonra ise alınan yeni karar üzerine sinemaların açılacağı tarih 1 Nisan 2021 tarihine uzatıldı.