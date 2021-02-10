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Gündem Sinemalar erken mi açılacak? Sinemaların açılacağı tarih belli oldu mu?
Gündem

Sinemalar erken mi açılacak? Sinemaların açılacağı tarih belli oldu mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse 1 yıldır kapalı durumda olan sinema salonlarının ne zaman açılacağı birçok kişi tarafından sıkça araştırılıyor. Sinema salonu işletmeleri ve film severler, sinema salonlarının ne zaman açılacağını yakından takip ediyor. Peki, sinemalar erken mi açılacak? Sinemaların açılacağı tarih belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 19:50:00 -
Sinemalar erken mi açılacak? Sinemaların açılacağı tarih belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine gönderdiği son genelgede sosyal mesafe ve salgının yayılmasını kontrol etmek amacıyla sinema salonlarının kapatıldığını açıklamıştı.

Sinema salonu işletmeleri ve film severler, sinema salonlarının ne zaman açılacağını yakından takip ediyor. Sinemaların açılış tarihi ile ilgili gelişmeler İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli olacak.

Sinemaların açılacağı tarih belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı son olarak 81 İl Valiliğine Sinema salonlarına ilişkin ek genelge iletmişti.

Genelgede gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

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