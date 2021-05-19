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Yaşam Sinemalar açıldı mı? Sinemaya gitmek yasak mı?
Yaşam

Sinemalar açıldı mı? Sinemaya gitmek yasak mı?

Sinemalar çalışıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır önemli tedbirler uygulanıyor. Aylardır kapalı olan sinemaların açılıp açılmadığı merak ediliyor. Peki, sinemaya gitmek yasak mı? AVM’deki sinemalar açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 14:32:00 -
Sinemalar açıldı mı? Sinemaya gitmek yasak mı?

Koronavirüs salgını tüm dünyada alışkanlıkları değiştirdi. Son bir yılda ülkemizde pek çok tedbir uygulandı. Son olarak 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme dönemi başladı. Peki, sinemalar açıldı mı?

Sinemalar açıldı mı? Sinemaya gitmek yasak mı?

Koronavirüs salgının sebebiyle sinemalar uzun zamandır kapalı durumda. Son olarak yayımlanan ‘Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi’nde de sinemaların kapalı kalacağı belirtildi. Söz konusu genelgede yer alan ifade şöyle:

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

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