Sinemacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! PKK sevici Mahsun Kırmızıgül'ün Külliye'de ne işi var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Demet Akbağ, Birol Güven’in de bulunduğu sinema sektör temsilcileri ile görüştü.

Osmanlı ile İslamî değerlere hakaretlerde bulunan ve PKK seviciliğiyle tanınan Mahsun Kırmızıgül de sinema sektör temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne koşanlar arasında yerini aldı.

Terör operasyonları nedeniyle Erdoğan'ı ve Davutoğlu'nu hedef almıştı

1 Kasım seçiminden önce, "Ben böyle adaletsiz bir seçim görmedim. Sonuç ne olursa olsun adil olmayan bir seçim yapılıyor. YSK işlevsiz bir kurum." yazarak isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan, oyunu HDP'ye verdiğini açıklayan ve daha sonra geçmişe dönük bütün tweetlerini silen Mahsun Kırmızıgül, bölgede yaşanan terör operasyonlarıyla ilgili skandal yorumlarda bulunmuştu.

Terör operasyonlarının başladığı dönemde yaptığı açıklamada, bölgedeki camileri yakan, kendisine destek vermeyen bölge halkını katleden, çocukları ve yaşlıları hedef alan PKK terör örgütüne tek laf etmeyen Kırmızıgül, gerçekleştirilen operasyonların ardından PKK'nın köşeye sıkışmasıyla birlikte sözde "barış çağrısı" yaptı.

Devlete 'çocuk katili', Başbakana 'zalim' demişti

Vatandaşların oyuyla seçilmiş Başbakan Ahmet Davutoğlu'na zalim diyerek haddini aşan Kırmızıgül, devletin çocukları katlettiği iftirası atmıştı.

Taraf olmayın derken açıkça PKK terör örgütünün tarafına geçen Kırmızıgül, operasyonların hız kazanmasıyla birlikte PKK aşkı depreşenler kervanına katıldı.

FETÖ elebaşı için film çekti

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Kırmızıgül, FETÖ'nün dinler arası diyalog kapsamında düzenlediği içkili yemeğe katılmış, şarkı söylemişti. Kırmızıgül, daha önce de Fetullah Gülen'in ve FETÖ'nün propagandasının yapıldığı New York'ta Beş Minare filmini çekmişti.

'Vezir Parmağı' ile Osmanlı'ya ve İslami değerlere hakaret etti

'Güneşi Gördüm' filmiyle eşcinsel sapkınlığa güzelleme yapan ve mağdur olduklarına dair bir portre çizen Kırmızıgül, Vezir Parmağı ile ise İslam'a ve Osmanlı'ya ait değerlere hakaretlerde bulunmuştu. Gişede çakılan filmiyle Osmanlı insanını uçkuruna düşkün gibi göstererek büyük bir algı operasyonu yapmış milleten büyük tepki almıştı.

Mucize filmiyle PKK propagandası

Kürtçe şarkı yapacağını duyurması nedeniyle Ahmet Kaya'ya saldıran sözde 'sanatçı' grubuna alkışlarla destekleyen Kırmızıgül, Mucize filmiyle eşkıyaları yani PKK'lı teröristleri haklı, devleti ise suçlu gibi göstermeye çalışmıştı.

Terör operasyonlarına karşı çıktı

Terör operasyonlarının başladığı dönemde PKK'ya yapılan harekata tepki gösteren Kırmızıgül, sosyal medyadan tweetler atarak sözde 'barış çağrısı' yapmış ve sivillerin katledildiği imasında bulunmuştu.

İşte Mahsun Kırmızıgül'ün o tweetleri: