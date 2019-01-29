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Sinemacılar Beştepe'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.

29 Ocak 2019 Salı 16:54
Sinemacılar Beştepe'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.

Toplantıya sinema sektöründen şu isimler katıldı:

Birol GÜVEN: Yapımcı
Şükrü AVŞAR: Yapımcı
Timur SAVCI: Yapımcı
Cemal OKAN: Yapımcı
Muzaffer YILDIRIM: Yapımcı
Şahan GÖKBAKAR: Oyuncu, Yapımcı
Çağrı ÖZEREN: Yapımcı
Yılmaz ERDOĞAN: Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı
Necati AKPINAR: Yapımcı
Fatih AKSOY: Yapımcı
Mahsun KIRMIZIGÜL: Yönetmen, Oyuncu
Kerem ÇATAY: Yapımcı
Mehmet BOZDAĞ: Yapımcı
Serdar ÖĞRETİCİ: Yapımcı
Bülent İNAL: Oyuncu
Burak ÖZÇİVİT: Oyuncu
Oktay KAYNARCA: Oyuncu
Ata DEMİRER: Oyuncu
Tamer KARADAĞLI: Oyuncu
Şoray UZUN: Oyuncu
Demet AKBAĞ: Oyuncu
Raci ŞAŞMAZ: Yapımcı
Onur TAN: Yönetmen
Bahadır ÖZDENER: Senarist, Yapımcı
Elif DAĞDEVİREN: Yapımcı
Şükrü Erol Avcı: Yapımcı

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 16:54
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ata demirer
  3. raci şaşmaz

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