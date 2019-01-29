Sinemacılar Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti. Toplantıya sinema sektöründen şu isimler katıldı: Birol GÜVEN: Yapımcı

Şükrü AVŞAR: Yapımcı

Timur SAVCI: Yapımcı

Cemal OKAN: Yapımcı

Muzaffer YILDIRIM: Yapımcı

Şahan GÖKBAKAR: Oyuncu, Yapımcı

Çağrı ÖZEREN: Yapımcı

Yılmaz ERDOĞAN: Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı

Necati AKPINAR: Yapımcı

Fatih AKSOY: Yapımcı

Mahsun KIRMIZIGÜL: Yönetmen, Oyuncu

Kerem ÇATAY: Yapımcı

Mehmet BOZDAĞ: Yapımcı

Serdar ÖĞRETİCİ: Yapımcı

Bülent İNAL: Oyuncu

Burak ÖZÇİVİT: Oyuncu

Oktay KAYNARCA: Oyuncu

Ata DEMİRER: Oyuncu

Tamer KARADAĞLI: Oyuncu

Şoray UZUN: Oyuncu

Demet AKBAĞ: Oyuncu

Raci ŞAŞMAZ: Yapımcı

Onur TAN: Yönetmen

Bahadır ÖZDENER: Senarist, Yapımcı

Elif DAĞDEVİREN: Yapımcı

Şükrü Erol Avcı: Yapımcı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.