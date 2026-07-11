Hüseyin Can Güner gözaltına alındı
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Hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurtdışında olan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı.
Ankara'da sabah saatlerinde Çankaya Belediyesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yurt dışından dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı verilen, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.
BİRÇOK SUÇTAN GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı. Şüphelilerden 29'u gözaltına alındı.
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