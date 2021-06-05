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Yaşam Sinema salonları açıldı mı?
Yaşam

Sinema salonları açıldı mı?

Kademeli normalleşme kapsamında birçok işletme yerinin açılışı 1 Haziran sonrasına kalmıştı. Daha sonra normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte en son yapılan Kabine toplantısının ardından sinema ve tiyatro salonlarının açılmasına karar verilmişti. Ancak kısa bir süre sonra sinema salonlarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. Peki, sinema salonları açıldı mı? Sinema salonlarının açılışı hangi tarihe ertelendi?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 16:07:00 -
Sinema salonları açıldı mı?

Sinema salonlarının açılacağı tarihe ilişkin aramalar hız kesmeden devam ediyor. 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte, sinemaların çalışma durumu ile ilgili değişiklik meydana geldi. Bu kararın ardından birçok vatandaş ve işletme sahibi, sinemaların son durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Sinema salonları açıldı mı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde sinema salonlarının faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın bir süre daha devam etmesine karar verildi.

Sinema salonlarının açılışı ne zamana ertelendi?

Alınan kararlar doğrultusunda tiyatro ve sinemalar 1 Temmuz tarihine kadar kapalı kalacak.

Tiyatro ve sinema salonlarının durumu, 1 Temmuz sonrasıİçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları neticesinde belli olacak.

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