Sineklerle mücadelede dronlar devreye girdi

Bazı ülkelerin (genellikle sıcak, nemli bölgelerin) insanoğlunun baş belası sivrisineklerle oldukça sıkı bir mücadelesi var. Bu haşereler sadece etrafımızı sarmakla kalmıyor, kanınızı emiyor ve birçok insanı rutin olarak öldüren virüsleri de taşıyorlar. Bazı yerel yönetimler sinek belasını yenmek için dronları kullanmaya başladı.

Florida’nın Broward County bölgesi, son zamanlarda ulaşılması zor yerlerde sivrisinekleri ilaçlamak için drone kullanmaya başladı. Yerel yönetimler, sivrisinek üreme alanlarını sık sık ilaçlayarak, tehlikeli, hastalık taşıyan böceklerin larvalarını öldürürler.

Son zamanlara kadar ekiplerin, Aedes sivrisineklerin (ayrıca “Sarı humma sivrisinekleri” olarak da bilinir) yumurtladığı Florida’nın bataklık çevresine gönderilmesi gerekiyordu. Artık, Broward yetkilileri, insanlara gerek kalmadan işi bitirmek için dronlar gönderebiliyorlar.

Şimdiye kadar ekipler tek bir bölgeyle günlerce uğraşıyorlardı ve bu bölge kamyonla ulaşılamaz durumdaydı. Çamurlara batarak ve çalılıkların arkasından geçmek için satır kullanarak ulaşım mümkündü.

Dronları sivrisineklerle savaşmak için kullanmak aslında yeni değil. 2013 yılında Florida, sivrisineklerin büyük sayılarda üreyebileceği su birikintilerini bulmak için dronları kullanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO