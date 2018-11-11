Sinek kovucular bile ABD zehiri püskürüyor..



Özellikle yaz mevsiminde sinek ısırıkları, bunların yol açtığı kaşıntılar ve sonrasında oluşan leke ve izler çok büyük problem oluşturmaktadır.

Piyasada çok çeşidi bulunan sinek ilaçları ve sinek kovucu kremler, spreyler bile bazen işe yaramamaktadır. Bir de bu krem ve spreylerin hangilerinin ne derecede zararsız olduğu da büyük bir soru işaretidir.

Neredeyse her evde hazır bulundurulan sinek ilaçları zararlı maddeler içerir.

Bugün kullanılan konvansiyonel böcek kovucularının tamamına yakını ABD Ordusu tarafından ormanda savaşta kullanılan İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirilen bir kimyasal olan DEET’i içermektedir. 1957’de tüketicilerin kullanımına sunulduğu ve o zamandan beri kullanılmakta olan bir böcek öldürücü ilaç olarak tescillendi.

DEET tüm sinek kovucularda bulunmaktadır. Formüllerin çoğunluğu yüzde 10 ila 30 arasında DEET içerir.

SİNİR SİSTEMİ TEHLİKEDE

DEET, merkezi sinir sistemine zarar vermektedir. DEET’nin insan üzerinde zararları bilinmekle beraber halen kullanılıyor.

Zararları bilinen sinek kovucuları yerine kendiniz sinekleri uzaklaştırabilirsiniz.

Limon okaliptüs yağı

Limon okaliptüs yağı sivrisineklerin yanı sıra kenelerle savaşmak için yüzde 40 veya daha yüksek bir konsantrasyonla tavsiye ediliyor.

Nane uçucu yağı

Nane, korkunç DEET kimyasalın kokusundan çok daha etkili kokuyor. Sivrisinekleri püskürtmek için doğal bir böcek ilacı gibi davranıyor. Yapılan araştırmalarda sivrisinek larvaları, saf nane yağı ve su solüsyonuna maruz bırakıldıktan 24 saat sonra öldü. Bunu hazırlamak için yapmanız gereken tek şey birkaç taze nane yapraklarını ezin, kokuyu ve yağı ortaya çıkartın.

Diğer yöntemler

Her derde deva ve her evde mevcut olan elma sirkesi sinek ısırıkları için de bir çözüm sunmaktadır. Bir pamuğu elma sirkesine batırıp sineğin ısırdığı bölgeye hafifçe sürerek hem kaşıntıyı, hem de iz oluşmasını önlemek mümkündür.

Bir başka alternatif olarak ısırılan bölgeyi sabun ve ılık su ile yıkayıp küçük bir buz parçasını eriyinceye kadar üzerinde tutarak kaşıntı ve şişme önlenebilir.

Ya da sarı kantaron yağı ve limon suyu sürmek de hem bölgedeki mikropları öldürmek hem de kaşıntıyı kesmek de faydalı olacaktır.

Ayrıca bir aspirini bir kaşık suda eritip sinek ısırığının olduğu alana sürmek şişliği ve kaşıntıyı azaltacaktır.

Bu tavsiyeler hafif etki gösteren sinek ısırıkları için geçerlidir. Bunların işe yaramaması durumunda, sineğin zehirli olabileceği ihtimali göz önüne alarak mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Aksi halde iltihap kapabilir ve çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir.