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Dünya Sinek kovarken kaza yaptı: 4 yaralı
Dünya

Sinek kovarken kaza yaptı: 4 yaralı

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Sinek kovarken kaza yaptı: 4 yaralı

Almanya’da otobüse giren bir sineği kovmak isteyen sürücü kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf şehrinin batısındaki Viersen-Dülken bölgesinde sinek trafik kazasına neden oldu. Viersen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, otobüs içindeki sineği uzaklaştırmak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, "Bugün rutin seferini gerçekleştiren bir toplu taşıma otobüsünün içerisindeki küçük sinek araç sürücüsünü rahatsız etti. Sürücü otobüs Eindhovener sokağından Heiligen sokağına doğru ilerlerken kendisini rahatsız eden sineği uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Hareket halindeki müdahale sonucu otobüs yoldan çıkarak, bir evin çitlerine çarptı. 54 yaşındaki otobüs şoförünün yara almadığı trafik kazasında 4 yolcu yaralandı. Otobüs içinde yuvarlanan 36, 46 ve 49 yaşındaki üç kadın ile 4 yaşındaki bir erkek çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı" denildi.

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