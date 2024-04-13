Sindirim dostu bitki tespit edildi! Pelin otu nedir, nasıl kullanılır?10 dakika sürdü... Faydaları saymakla bitmiyor

Pelin otu, papatya ve ayçiçeği gibi papatyagiller ailesinden gelmektedir. Pelin otunun grimsi yeşil bir rengi vardır. Akdeniz bölgesinde yetişen bu ot kırmızı çiçekleri ve parçalı yapraklarıyla ıtırlı bir bitkidir.

Acı bir tada sahip olan pelin otu Antik çağlardan beri tıbbı amaçlarla kullanılmaktadır. Anadolu’nun farklı bölgelerinde acı pelin, ak pelin ve acı yavşan gibi adlarla da bilinmektedir. Peki, pelin otunun faydaları nelerdir? Pelin otunun zararları nelerdir? Pelin otu nasıl kullanılır? Pelin otu çayı nasıl hazırlanır?

PELİN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Pelin otunun içeriğinde uyuşturucu maddeler bulunur bundan dolayı da stresin yol açtığı baş ağrısı gibi durumları ortadan kaldırmaktadır. Pelin otunun bu özelliği panik durumlarında kişiyi sakinleştirmektedir.

Pelin otu, papatya ve ayçiçeği gibi papatyagiller ailesinden gelmektedir. Pelin otunun grimsi yeşil bir rengi vardır. Akdeniz bölgesinde yetişen bu ot kırmızı çiçekleri ve parçalı yapraklarıyla ıtırlı bir bitkidir.

Acı bir tada sahip olan pelin otu Antik çağlardan beri tıbbı amaçlarla kullanılmaktadır. Anadolu’nun farklı bölgelerinde acı pelin, ak pelin ve acı yavşan gibi adlarla da bilinmektedir. Peki, pelin otunun faydaları nelerdir? Pelin otunun zararları nelerdir? Pelin otu nasıl kullanılır? Pelin otu çayı nasıl hazırlanır?

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PELİN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Pelin otunun içeriğinde uyuşturucu maddeler bulunur bundan dolayı da stresin yol açtığı baş ağrısı gibi durumları ortadan kaldırmaktadır. Pelin otunun bu özelliği panik durumlarında kişiyi sakinleştirmektedir.

- Pelin otu, migren ağrılarına karşı savaşarak ağrıları hafifletmektedir.

- Pelin otu sindirim problemlerine karşı da kullanılmaktadır. Pelin otu mide ağrılarına, mide yanmasına, mide şişkinliğine ve bağırsak sorunlarına karşı oldukça faydalıdır.

PELİN OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?

- Pelin otu içerdiği zehirli maddeler sebebiyle yüksek dozlarda tüketilmemesi gereken bir bitki türüdür. Pelin otunun aşırı kullanımı mide bulantısına, susuzluğa, baş dönmesine ve kas ağrısına yol açar.

- Uzun süre kullanıldığı zaman halüsinasyonlara neden olan bu bitki, kafa karışıklığı, düzgün düşünememe gibi durumları meydana getirir.

PELİN OTUNU ÇAY OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ

- İçeriğindeki zehirli ve uyuşturucu maddeler sebebiyle dikkatli kullanılması gereken bir bitki olan pelin otunun en yaygın ve en güvenli kullanımı çay şeklindedir.

- Pelin otu çay dışında mutfakta kullanılmaz.

- Sebze olarak yemeklere ilave edilmez.

- Pelin otunun çiçekleri geleneksel halk hekimliğinde ilaçlara eklenir.

PELİN OTU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Pelin otu çayı hazırlanacağı zaman kurutulmuş yapraklar ve çiçek açmış salkımlar kullanılmaktadır. Pelin otu çayı hazırlarken 1 bardak suya 1 veya 1.5 tatlı kaşığı kurutulmuş pelin otu ilave etmeniz gerekmektedir. Kaynamış suyun üzerine eklenen kurutulmuş pelin otları 10 ila 15 dakika demlendirilerek tüketilebilir. Pelin otunun acı bir tadı olduğu için pelin otu çayının içine doğal tatlandırıcıların katılması önerilmektedir.