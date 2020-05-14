Sındırgı’da kumarhaneye çevrilen eve şok baskın

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde polis, kumar oynanan eve baskın yaptı. Polis ekipleri evde kumar oynayan 5 kişiye sosyal mesafeye uymamak ve kumar oynamaktan 35 bin 240 lira idari para cezası uyguladı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir eve baskın düzenlendi. Polis ekipleri, Sındırgı ilçesi Kocakonak Mahallesi’ndeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında evin bir odasının yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yapılan kontrolde içeride 5 şahsın iskambil kağıdı diye tabir edilen kağıtlar ve pullar ile kumar oynamak amaçlı bir araya geldiği tespit edildi. Bu nedenle halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir arada bulunan 5 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesi ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek ve Kumar Oynamak fiillerinden toplamda 35 bin 240 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Bu olayla ilgili olarak adli makamların talimatıyla 3 şüpheli hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı. Evde yapılan aramalarda ise, 11 bin 410 TL para ve oyun kartları bulunarak muhafaza altına alındı.