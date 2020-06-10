Sındırgı’da belediye boş arazilerinde tarım yapıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sulu tarıma geçerek ekonomik ürünlerin yetiştirilmesi adına kırsal mahallelerde göletler arttırılırken, boş duran araziler de tarıma elverişli hale getiriliyor.

Belediyeye ait arazilerde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tarıma elverişli hale getirilen 40 dönümlük alana nohut ekimi gerçekleştirilmişti. Susam ekim zamanının gelmesi ile birlikte de belediye personeli tarafından susam ekimi gerçekleştiriliyor. Üretime katkı sunmak, alternatif ve yöresel üretime örnek olmak adına belediye çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs salgınıyla birlikte tarımsal üretimin önem kazanmasıyla birlikte Sındırgı Belediyesi de çiftçiye olan desteklerini arttırdı. Sulama imkanlarının yanı sıra, meralar, hazine arazileri ve boş araziler de tarımsal üretime katkı sağlamak isteyen vatandaşlar için belediye tarafından hazırlanıyor. Arazi yollarından, göletlere, tohum desteğine kadar birçok alanda destek veren belediye aynı zamanda kendi arazilerini de düzenleyerek örnek olması amacıyla tarımsal üretime başladı.

Sındırgı Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Demircan çalışmalar hakkında “Belediye olarak 2016 yılında başlamış olduğumuz tarımsal faaliyetler alanında 5 dekarlık alanda lavanta üretimini gerçekleştirdik. Daha sonraki yıllarda bunu arttırmayı hedefledik. Bu sezonda tarıma uygun hale getirdiğimiz 80 dönümlük arazimizin 40 dönümüne nohut ektik. Şu anda nohut gelişmiş durumda. Şu anda da 40 dönümlük alanda susam ekimini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Tarımın ve üretimin önemli olduğunu, çiftçilerin her alanda yanlarında olduklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ise “ Traktörün üstüne bindik. Tarlalarımızı ektik. Ekmeye, dikmeye devam et, açlığa kıtlığa ve ekonomik olarak da mücadeleye Sındırgı’da tarım olarak çiftçi olarak biz de varız diyoruz. Üretim şart” dedi.