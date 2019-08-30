Sındırgı Festivaline Tellallı davet

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde düzenlenecek ’21. Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali’ için davul zurnayla davetiye dağıtıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile organizasyonda yer alan dernek başkanları, giydikleri Yörük kıyafetleriyle, atlar, mehter takımı, Yaylabayır folklor ekibi, davulcu, zurnacı ve cazgır eşliğinde Bigadiç ve Balıkesir Milli Kuvvetler caddesinde esnafı gezip, festivale davet etti.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 21 Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.Davet kortejinde Başkan Yavaş’a Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan vekili M. Birol Şahin, Bigadiç Belediye başkanı İsmail Avcu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Yörük dernekleri, atlı cirit spor kulüpleri, Yağcıbedir mehter takımı üyeleri, Yaylabayır folklor ekibi, muhtarlar ve Sındırgı’lılar eşlik etti.

"Bu festivalin her şeyi yerel"

Kültür ve sanat festivalinin anlamlı olması için eskiden olduğu gibi 6 yıldan beri ’tellal’ geleneğini uyguladıklarını dile getiren Ekrem Yavaş, “Yerelliğin ve doğallığın zirve yaptığı festivalimiz için davulcuları, zurnacıları getirdik. Mahallelerimizi, esnafımızı tek tek dolaşarak cuma namazının ardından güreşlerle başlayacak festivalimize halkımızı davet ediyoruz. Festivalin ilk günü 300’e yakın güreşçimiz kol bağlayacak. ’Bu festivalde her şey doğal ve yerel’ dedik. Yiyeceği ve giyeceğiyle her şey yerel. Kültürel faaliyetin çağrısı da kültürel olmalı diye bunu yaptık. Eski tabiriyle ’Ey ahali, duyduk duymadık demeyin’ diye bağıran tellalın sesiyle, davulun sesiyle bugün eski usule göre insanlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.