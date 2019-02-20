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Sincek: Kur dalgalanması emeklilik fonu ile dizginlenir

Katılım Emeklilik, Türk halkının 'sigorta' algısının ölçülmesi amacıyla “Sigorta Okuryazarlığı Araştırması” gerçekleştirdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
Sincek: Kur dalgalanması emeklilik fonu ile dizginlenir

Katılım Emeklilik, Türkiye’de kamuoyunun sigorta okuryazarlığı düzeyinin ve sigorta bilgisini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Türk halkının sigorta, risk ve emeklilik ile ilgili konulara yönelik algısının ölçülmesi amacıyla “Sigorta Okuryazarlığı Araştırması” gerçekleştirdi.

Araştırmanın sonuçlarını açıklayan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES ve sigorta ürünleri ile ilgili daha bilgilendirici, daha ulaşılabilir materyaller üreteceklerini söyledi. Dijital kanalları sigorta okuryazarlığını artırıcı içeriklerle zenginleştireceklerini belirten Sincek, “İstanbul ile başlamayı hedeflediğimiz eğitimlerimizle Türk halkının ve ekonomimizin ihtiyaç duyduğu tasarruf algısına katkı sağlayacağımıza ve geleceğimizi güvence altına alacağımıza inancımız tam” dedi. 2019 yılında koydukları hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sincek, “Tasarrufları artırmak için çabalıyoruz. Herkes bunun bilincinde. Bizim emeklilik fon büyüklüğümüz 95 milyar TL değil de 300 milyar TL olsa kur böyle rahat rahat dalgalanamayacak. Sermaye piyasalarımıza ciddi derinlik gelecek” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
  1. İstanbul
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  7. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek
  8. BES

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