Sincar'dan çekildiği söylenen terör örgütü PKK'nın kirli planı!

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük ve çevresinde uyuşturucu ticareti yaparak gençleri zehirlediğini açıkladı. A Haber'e konuşan Salihi, terör örgütünün son dönemde Irak'taki Türkmenlere yönelik tehditlerini arttırdığına dikkat çekti. Irak Merkezi Yönetimi'ne de çağrıda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki gençleri hedef aldığı kirli düzeneği anlattı, Irak Merkezi Yönetimi'ne çağrı yaptı. İşte o röportaj..

Irak Türkmenleri PKK'nın hedefinde

Terör örgütü PKK'nın özellikle Kerkük ve çevresinde zehir ticaretiyle gençleri hedef aldığını söyleyen, "Kerkük ve çevresinde terör örgütü unsurlarının barındırılması bizim için can güvenliği meselesidir. Iraklı makamlar ve istihbarat birimlerinin raporlarında örgütün Türkmenleri ve Türkmen cephesini hedef haline getirdiğini bildirdiler." ifadelerini kullandı.

Kerkük'e uyuşturucu girişi

Teröristlerin Kerkük'e uyuşturucu girişini nasıl gerçekleştirdiğini açıklayan Salihi, "Çoğu kontrol noktası DEAŞ'ın kontrolünde. diğer noktalarda da suistimal var." dedi.

PKK Sincar'dan çıkmaya başladı mı?

Salih, "Sincar'ın güvenliğini sağlamak için Irak Federal Hükümeti ve Erbil'deki Irak Kürdistan bölgesel yönetimi arasında imzalanan Sincar anlaşmasının ardından terör örgütü PKK, ülke içinde eylem düzenlemeye devam ediyor. Teröristler Sincar'dan çıkmaya başladı mı ve buradan çıkan teröristlerin Kerkük ve çevresine yerleşme ihtimali var mı?" sorusuna ise "Sincar'dan çıkan örgüt üyeleri Mahmur'a yerleşecek söylentisi var. Bu durum Kerkük için tehlike arz ediyor." ifadelerini kullandı.