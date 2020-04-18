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Aktüel

Sincan’da korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi

Ankara’nın Sincan ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak ve marketlerde denetimler yaptı.

2020-04-18 00:17:57 -
Sincan’da korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi

Ankara’nın Sincan ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak ve marketlerde denetimler yaptı. Denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesildi.



Ankara’nın Sincan ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında denetimler yapıldı. İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda çalışmalarını sıklaştıran Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçede marketlere yönelik yaptıkları denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlar ile esnaflara cezai işlem uyguladı.

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