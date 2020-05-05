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Aktüel

Sincan’da kaldırımlara bakım

Sincan Belediyesi, bir yandan korona virüs tehlikesine karşı halkın sağlığını koruma amacıyla yol ve kaldırımlarda gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, bir yandan da belediye hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:29:46 -
Sincan’da kaldırımlara bakım

Sincan Belediyesi, bir yandan korona virüs tehlikesine karşı halkın sağlığını koruma amacıyla yol ve kaldırımlarda gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, bir yandan da belediye hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.


Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen ihtiyaç noktalarında vatandaşların can güvenliğini korumak, ilçenin estetik görünümünü arttırmak amacıyla kaldırım yenileme ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Selçuklu Mahallesi Konser Sokak ile Hakan Sokak’ta kaldırımlar yenileniyor.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ”Korona virüs salgınıyla mücadelemizi sürdürürken bir taraftan da Sincanımız için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz, belirlediğimiz ihtiyaç noktalarında kaldırım yenileme ve bakım-onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor” dedi.

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