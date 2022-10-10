Sincan Matematik Müzesine yoğun ilgi! 1 ayda 600 öğrenci ziyaret etti

Matematiği hem sevdiren hem de tanıtan Sincan Belediyesi Matematik Müzesi içindeki materyallerle 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getiren Matematik Müzesinde çocuklara deneyerek, eğlenerek daha kolay Matematik öğrenmenin yolları gösteriliyor.

Sayı tablolarından formül mantık şemalarına, altın oran kuralı örneklerinden açı ve perspektifi kavrama temalı objelere kadar birçok matematik materyalinin yanında Türk-İslam Dünyasının astronomi, matematik alanlarında önde gelen âlimleri ve eserlerinin sentezi ile hazırlanmış yapıların da bulunduğu Matematik Müzesi’ne Ankara’nın her yerinden ziyaretçiler geliyor.

Eylül ayında okulların da açılmasıyla yoğunluğu artan ziyaretçi sayısı ile Matematik Müzesi, Sincan Kavram Okulları, Altınordu Layika Akbilek İlkokulu, Karagedik Ercan Ortaokulu, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Bahçeşehir Çayyolu Koleji gibi okullardan gelen öğrencilerle toplam 600 öğrenciyi ağırladı.

Öğrencilerin matematiği oyunlarla ve görsellerle deneyimlemekten memnun ayrıldığı Sincan Matematik Müzesinde ziyaretler randevu ile gerçekleşiyor. Matematik Müzesini ziyaret etmek isteyenler www.sincan.bel.tr üzerinden ya da 444 4 762 nolu telefondan bilgi alabilir, randevu oluşturabilir.