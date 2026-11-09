Sincan Belediyesi sosyal kültürel ve spor projeleriyle öncü olmaya devam ediyor

Sincan Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürürken, hayata geçirdiği projelerle kente değer katmaya devam ediyor.

İşte ilçeye değer katan mega projeler;

ANKARA’NIN YENİ BULUŞMA NOKTASI SİNCAN PARK

İnsan odaklı belediyecilik ve hizmet anlayışını esas alan Sincan Belediyesi, yaptığı yatırımlar ve projelerle ilçenin marka değerini yükseltiyor. O projelerden biri de Sincan Park… Sincan’ın uzun yıllar bataklık olarak bulunan bölgesi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla önce ıslah edildi ardından muhteşem bir parka dönüştü. Sincan Park Ankaralıların yeşille buluşmak ve kaliteli vakit geçirmek için akın ettiği bir alan olmasının yanında önemli festival ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Festivallerin Adresi Sincan Park

Açıldığı günden bu yana binlerce kişiyi ağırlayan Sincan Park’a 7’den 70’e herkes akın ediyor. Park’ta önemli festivaller ve organizasyonlar düzenleniyor. 2026’da dolu dolu etkinliklere ev sahipliği yapan Sincan Park’ta Geleneksel Yaz Festivali düzenlendi. 10 gün boyunca ünlü sanatçıları ağırlayan festival vatandaşlardan tam not aldı. Konserlerin yanı sıra yöresel lezzetlerin ve birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı stantlar da festivale renk kattı. Geleneksel Yaz Festivali’nin yanı sıra Sincan Park’ta 2 gün süren Türk Dünyası Festivali düzenlendi. Klasik otomobil tutkunlarını da ağırlayan Sincan Park; Sağlıklı Çocuk Festivali, Geleneksel Sünnet Şöleni ve Yağlı Güreş Festivali’ne de ev sahipliği yaptı.

“ARASTA SİNCAN” GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Sincan’ı her geçen gün daha da ileriye taşıyan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın mega projelerinden olan Arasta Sincan, tam bir cazibe merkezi haline geldi.

Sincan’ın kalbinde, lezzet duraklarını ve en yeni trendleri bir araya getiren Arasta Sincan, aynı zamanda bir sosyal yaşam merkezi. 3 blok şeklinde yapılan AVM, 70.000 kişi kapasiteli 31.700 metrekare alana sahip meydanıyla da dikkat çekiyor. Büyüklüğü ve ferah yapısıyla kentin yeni ortak kullanım alanı olarak göze çarpan meydan, birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

MİLLET KIRAATHANELERİ DOLUP TAŞIYOR

Sincan Belediyesi, gençler için ilçeye kazandırdığı Millet Kıraathaneleri ile takdir topluyor. Sayısını 13’e yükselttiği kıraathanelerde gençler ev konforunda ve sıcaklığında ders çalışma imkânı buluyor. Ayrıca 7-24 açık olan kıraathanelerde gençlere ücretsiz çorba, çay, kek gibi ikramlar da veriliyor.

BİLİM SİNCAN’DA GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI YETİŞİYOR

Sincan Belediyesinin bilim ve teknoloji üssü Bilim Sincan, gençlere ve çocuklara yeni ve heyecan verici kapılar açıyor. Doğa Bilimleri, Teknoloji, Tasarım, Matematik, Astronomi-Havacılık ve Uzay Atölyeleri ile öğrencilere muhteşem bir deneyim sunuyor.

Geleceğin sporcularının Sincan’dan yetişmesi için spor projelerine büyük önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, hizmet zincirine sürekli yenilerini ekliyor.

Sincan, genç nüfusuna yakışır dev bir spor yatırımıyla daha buluşuyor. Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden biri olan bu dev tesis içerisinde 2000 kişilik çok amaçlı spor salonu bulunuyor. Bu salon sayesinde basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında çeşitli müsabakalar yapılabilecek.

Bunun yanı sıra 6 adet bireysel spor salonu, antrenman amaçlı yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol antrenman salonu, jimnastik spor salonu da tesis içinde bulunanlar arasında. Spor kompleksinde ayrıca, sentetik çimle kaplı 2.000 kişilik tribüne sahip modern bir futbol sahası da yer alıyor. Akşam müsabakaları için gelişmiş aydınlatma sistemiyle donatılan saha, hem amatör hem profesyonel takımlara hizmet verecek.

YÜZME HAVUZLARI DOLUP TAŞIYOR

Sincan Belediyesi yüzme havuzları çok sevildi. Hijyenik ve güvenli ortamlarda kulaç atıp spor yapma keyfi sunan Çimşit, Yenikent ve Törekent havuzlarında çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı kurslar açılıyor. Sincanlıların yüzme sporuna olan özlemini gideren Sincan Belediyesi, sağlıklı yaşam imkânı sunuyor.

KAYKAY PİSTİ GELİYOR

Sincan Belediyesi, gençlerin talebini hayata geçiriyor. Kaykay pisti isteyen gençlerin sesine kulak veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlerin beklentisini karşılamak için harekete geçti. Gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerini artırmaya yönelik hazırlanan projenin, kaykay sporuyla ilgilenen gençler için özel bir kullanım alanı oluşturması hedefleniyor. Yaklaşık 5 dönümlük proje alanında 2 adet toplam 1.610 metrekare kaykay pisti yapılacak, etrafı yeşil alanla çevrelenecek. gençler, spor yapabileceği ve boş zamanlarını değerlendirebileceği yeni bir alana daha kavuşmuş olacak.

15 mahallede asfalt seferberliği

Sincan Belediyesi, 2026 yılında ilçe genelinde yürüttüğü asfalt çalışmaları kapsamında 15 mahallede 203 sokağı yeniledi. Çalışmalarla toplam 202 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz boyunca ulaşım konforunu ve yol kalitesini artırmak için yoğun mesai harcadı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçenin büyümesine dikkat çekerek, “Sincan hızla büyürken biz de asfaltsız sokak bırakmıyoruz. Hem yeni yerleşim bölgelerinin hem de bakım gereken sokaklarımızın asfaltla ilgili eksiği kalmayacak.” dedi. Asfalt çalışmaları kış mevsiminin ardından yeniden devam edecek.

Orhangazi Teras Parkı hizmete açıldı

Sincan Belediyesi tarafından Gazi Osmanpaşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Orhangazi Teras Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Modern mimarisi, özenle hazırlanan peyzajı ve şehir manzarasıyla dikkat çeken parkın açılışına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Açılışta konuşan Başkan Ercan, “Burada uzun süredir hummalı bir çalışma vardı. Bu parkta Ankara’da ilk kez uygulanan dikey peyzaj çalışması yapıldı. Burası daha önce çok problemli bir yerdi. Amacımız, bir kez gelenin tekrar gelmek isteyeceği bir alan oluşturmaktı. Tüm hemşehrilerime hayırlı olsun” dedi.

Saraycık’ın spor altyapısı güçleniyor

Sincan Belediyesi, spor yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Saraycık Mahallesi’ne modern bir spor tesisi kazandırıyor. Yapım çalışmalarında sona gelinen tesis, gençleri sporla buluştururken bölgenin spor altyapısını da güçlendirecek. Toplam 26 bin 125 metrekare arazi üzerine kurulan komplekste fitness salonu, 2 futbol sahası, 23 oda, soyunma odaları, masaj ve sauna odaları, yemekhane, mutfak, çamaşırhane ve 50 araçlık otopark bulunuyor. Sporcuların antrenman, dinlenme, sosyal kullanım ve konaklama ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan tesis, farklı branşlarda faaliyetlere imkân sağlayacak. Tesisin hizmete girmesiyle Saraycık’ın önemli müsabakalara ev sahipliği yapması ve geleceğin sporcularının burada yetişmesi hedefleniyor.