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Aktüel Sincan Belediyesi sınav günü de öğrenci ve velilerin yanında
Aktüel

Sincan Belediyesi sınav günü de öğrenci ve velilerin yanında

Yeniakit Publisher
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Sincan Belediyesi sınav günü de öğrenci ve velilerin yanında

Sincan Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı’na katılacak olan öğrenciler ve ailelerine simit ve meyve suyu ikramında bulundu. İlçede bulunan her okulun önünde verilen ikramlar veliler ve öğrenciler tarafından büyük takdir topladı.

Sincan Belediyesi Liselere Giriş Sınavı’na giren öğrenciler ve aileleri için ilçedeki tüm okullarda simit ve meyve suyu ikramında bulundu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ikramlar sınav saatine kadar devam etti.   

Bölgede bulunan tüm okulların önünde sınav öncesi stantlar kuruldu. Stantlarda, kahvaltı yapamayan öğrenciler ve ailelerine simit ve meyve suyu ikramı yapıldı. Veliler bu anlamlı hizmetten dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ekibine teşekkürlerini sundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada;

 

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz, iyi bir lise hayali ile bütün yıl büyük emek veren ve bugün sınav heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Sincan Belediyesi’nin simit ve meyve suyu ikramı 20 - 21 Haziran  günü gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde de bölgede bulunan bütün sınav merkezlerinde devam edecek.

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