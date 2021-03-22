Sincan Belediyesi hayvan barınağına sürpriz ziyaret

Rıza Gücer Ankara

Sincan Belediyesi, can dostlarımızın sağlıklı koşullarda bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için 42 Bin m2 arazi üzerinde bin hayvan kapasiteli Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa ediyor.

Merkezle ilgili çalışmalar sona yaklaşırken, barınağın çok özel misafirleri vardı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Ali Aktürk Özel Eğitim İş Uygulama Ortaokulu ve Yılmaz Balaban İşitme Engelliler İlkokulu öğrencileri barınağa bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayvanlara dokunan, onların başını okşayan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Barınakta sorumlu ekiplerin gözetiminde can dostlarımızı besleme faaliyetine de katılan özel çocuklar; hem eğlendi, hem de hayvanları tanıma fırsatı buldu.

Ata binme deneyimi yaşadılar

Angora tavşanı, Ankara tiftik keçisi, ördek, kaz ve daha onlarca hayvanla temas kuran çocukların ilgisini en çok da atlar çekti. Ata binme deneyimi yaşayan çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Son yıllarda atla terapi; otizmli, serabral palsili ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif bir yöntem. Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlayan terapi her geçen gün yaygınlaşıyor. Atlarla terapi sonrası engelli çocuklarda, bazı fiziksel ilerlemelerin yanı sıra, toplu taşıma korkusunu yenme, özgüven yüksekliği, kendi başına hareket edebilme cesareti, evden çıkma isteği, sosyalleşme gibi psikolojik ve sosyal ilerlemeler de görülüyor. İşte özel çocuklara destek için Sincan Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor.