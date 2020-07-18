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Eğitim

Sınavla öğrenci alan okullara yerel yerleştirme ile mi yapılır?

Yerel tercih listesi yapmak zorunlu mu? 20-29 Temmuz tarihleri arasında Anadolu ve fen liseleri için başvurular başlayacak. Lise yerleştirme sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. Peki sınavla öğrenci alan okullara yerel yerleştirme ile mi Sınavla öğrenci alan okulları tercih etmek için yerel tercih yapmak zorunlu mu? Sınavla öğrenci alan okullara yerel yerleştirme ile mi alınır? Sınavla öğrenci alan okullara yerel yerleştirme ile mi yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:31:00 - 2020-07-18 19:33:24
Sınavla öğrenci alan okullara yerel yerleştirme ile mi yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" adresinden açıkladı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

Sınavla öğrenci alan okullara yerel yerleştirme ile mi yapılır?

LGS puanıyla yani sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmek için de yerel tercih yapmak zorunlu. Yerel tercih yapmayana LGS puanıyla alan okulların ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Sınava katılmayanlara da sınavla öğrenci alan ekran açılmayacak.

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