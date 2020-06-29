Koronavirüs sebebiyle bu seneye mahsus olarak YKS'de baraj 170'e çekildi. Ayrıca 135 dakikalık sınav süresi 30 dakika eklenerek 165 dakikaya çıkarıldı. Cumartesi günü TYT 10.15'te başladı. TYT 165 dakika sonunda yani 13.00'te bitmesi gerekiyordu. Ancak Küçükçekmece'de bir gözetmen bu değişikliği unuttu ve 12 öğrenciye sınavın bittiğini ve kağıtların teslim edilmesini söyledi. Öğrenciler okul binasından ayrıldıktan sonra durumun farkına vardı. Peki, 12 öğrencinin puanları nasıl hesaplanacak.

Sınavdan erken çıkarılan öğrencilerin durumu ne olacak?

Küçükçekmecede yaşanan bu olayın ardından ÖSYM gerekli incelemeleri başlattı. Öğrenciler ise mağduriyetlerinin nasıl giderileceğini merak ediyor.

Konu hakkında Eğitim Danışmanı Hüseyin Aslantürk, Habertürk’e konuştu.

Aslantürk, “12 öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için bir çalışma yapılacağını düşünüyorum. Bana göre adaletli olunması için 30 dakika 50, 60 soruluk bir sınav yapılmalıdır. Sınav yapılmayacaksa bu öğrencilere puanları sisteme uygun artırılmalı” ifadelerini kullandı.