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Yerel Sınavdaki torununu Kur'an-ı Kerim okuyarak bekledi
Yerel

Sınavdaki torununu Kur'an-ı Kerim okuyarak bekledi

Yeniakit Publisher
2023-06-17 12:46:00 -
Sınavdaki torununu Kur'an-ı Kerim okuyarak bekledi

Eskişehir'de bir kadın, sınava giren torununu Kur’an-ı Kerim okuyarak bekledi.

YKS heyecanı bu sabah saat 10.15’te başladı. Ülkenin her yerinden milyonlarca adayın başvuru yaptığı sınavda adaylar iyi bir üniversite kazanabilmek için yarışacakları sınav için belirlenen sınav merkezlerine gitti. Adaylar sınav stresini okullarda yaşarken, aileler de okul bahçelerinde beklerken yaşadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde torununu sınava getiren bir vatandaş, beklemek için oturduğu bir gölgede Kur’an-ı Kerim ve dua kitapları okudu. Torunu için dua eden vatandaş vatandaşların dikkatini çekti.

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Yorumlar

Vatandaş

O pozisyonda Kur'an-ı Kerim okunmaz !..Saygı, esastır.

hakikat6

ah teyzem çok güzel.çok güzel. Allah kabul etsin.cümle mümin ve mümine evlatları muvaffak etsin.küfrü helak etsin. inşaallah üniversiteye girip de altı ay sonra sol yumruk havada üniiveerrsiteleeeeğr.biğğzimmdiiiğrr diye anıranlardan olmasınlar. biz çok gördük öylelerini.. işe girerken de öyle. nerede ise bacadan girecekler,sonra homur homur homurdanskyy...zamanında bir özel bankanın genel müdürü hamit bey yetiştirme kursunda şöyle demişti; farkındayız oranız buranız oynuyor ama aşağıda (fındıklı yı kasdediyor) gen.md. insan kaynaklarında başvuru formları benim boyumu aşıyor..
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